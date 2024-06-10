中俄專家黑龍江會談促兩國漁業合作發展

中國大陸和俄羅斯的專家學者日前在中國黑龍江省舉行會談，促進兩國漁業可持續發展。

據中新社報導，第一屆中俄漁業產業合作對接會6月9日，在「中國淡水魚都」黑龍江省撫遠市舉行。會上，來自中國、俄羅斯兩國專家學者、企業代表約100人探討和分享魚類生物多樣性保育、增殖放流、漁業綠色發展等方面的經驗和技術，促進中俄漁業高質量、可持續發展。

報導稱，撫遠市地處黑龍江與烏蘇里江交匯地帶，魚類資源異常豐富，今年撫遠市漁業產值預計將達7.1億元（人民幣，下同）。

撫遠市委書記何大海在會上說，長期以來，中國撫遠市與俄羅斯哈巴羅夫斯克市（伯力）在商貿往來、人文交流、漁業執法和資源涵養保護等諸多方面開展了深入而廣泛的合作。

何大海希望通過本次對接會，加強中俄地區間合作交流，推動漁產業科研成果轉化，樹立撫遠冷水魚品牌，吸引知名企業到撫遠投資興業。

根據中方新聞稿，俄羅斯哈巴羅夫斯克市市長克拉夫丘克·謝爾蓋·阿納多里耶維奇說，目前，哈巴羅夫斯克市的漁業企業生產超過200種自有產品，包括熏製和輕鹽鮭魚、保鮮食品和各種魚類的半成品等。這些漁業企業準備向中方提供漁業產品，中方可以在哈巴羅夫斯克市自有銷售網點購買，也可以直接在工廠購買後通過水運運往撫遠市。

會上還舉行《撫遠市與哈巴羅夫斯克市2024年合作意向書》簽約儀式。中俄學者圍繞中國淡水魚產業現狀及產業技術研發進展、俄羅斯境內魚類保護和可持續利用政策等內容進行主旨發言。

另據俄羅斯衛星通訊社早前報導，俄中漁業合作混合委員會第32次會議3月18日在索契召開，雙方在會上討論了漁業合作的成果和發展計劃。會議指出，去年俄羅斯對華魚製品出口達到峰值，價值接近29億美元。