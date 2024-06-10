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與陸人權對話 歐盟獲准考察西藏

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

陸歐關係近來由於反補貼調查陷入困局，然而據香港南華早報引述消息人士指出，歐盟與大陸官方年度人權對話將於六月十六日在重慶舉行，值得注意的是，歐盟官員此次還將前往西藏實地考察，在中歐關係出現摩擦之際，歐方獲准前往西藏相當罕見。

報導指出，歐盟向北京提出對西藏實地考察要求，以便了解當地人權狀況，歐盟還向北京提出一份希望考察的「監獄名單」。歐盟對外事務部發言人馬斯拉里表示，從目前情況看，北京正在為歐盟對外事務部負責人權事務官員安排一次對西藏的附加訪問。

此次參與中歐人權對話的歐盟代表團將由歐盟對外事務部亞太總司副司長潘帕洛尼率領。潘帕洛尼去年二月曾率團在布魯塞爾與中方舉行年度人權對話。

南華早報指出，歐盟代表團此行將在人權對話中對多項中國人權狀況提出關切，包括西藏、新疆及香港等人權爭議問題。

報導稱，過往歐洲代表團很難獲准前往西藏這類地區進行考察或訪問，而布魯塞爾多年來一直指責北京在西藏侵犯人權行為，此次歐盟人權對話代表團獲准進入西藏，引起關注。

報導提到，歐盟去年在世界人權日發表聲明，指責北京在西藏的侵權活動包括強制學生上寄宿學校及採集ＤＮＡ樣本。該聲明強調，歐盟持續呼籲讓獨立的國際專家、外國記者和外交官在有意義、無限制和無監視的情況下獲准訪問西藏、新疆和中國其他地方。

每年一次的中歐人權對話於新冠疫情期間中斷，主要原因為當時雙方因人權問題互相頒布制裁措施，不過在連續中斷對話三年後，二○二二年起恢復對話。

人權 歐盟 西藏

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