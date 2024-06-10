大灣區交通樞紐 深中通道本月通車

直穿珠江口，連接深圳到中山的「深中通道」，是大陸粵港澳大灣區關鍵交通樞紐，近期即將完工通車，伶仃洋大橋已更名為「深中大橋」，未來兩地的通行時間將大幅縮短為卅分鐘，有助於形成大灣區主要城市一小時生活圈。

綜合大灣區之聲與深圳特區報消息，深中通道進入收尾階段，將於本月通車。二○一六年底開工的深中通道，是集「橋、島、隧、水下互通」於一體的世界級跨海集群工程，全長廿四公里，途中不設服務區，自深圳寶安機場南側開始向西行，由東西兩座人工島銜接六點八公里長的深中隧道，亦是「世界首座高速公路水下互通立交」。

深中隧道往西走是伶仃洋大橋（已更名深中大橋），最終通往中山市翠亨新區。而最高達九十一公尺的深中大橋，相當於卅層樓高，能容納裝載三萬個標準貨櫃的超大船舶通過。

深中通道的建設，使兩地的通行不再需要繞行大半個珠江口、經過東莞與廣州南沙區的虎門大橋，未來兩地的行車時間將從目前的兩小時縮短至不到卅分鐘。而目前深中跨市公車已計畫開通兩條線路，單程票價人民幣十五到十八元（約合台幣六十七至八十元），搭乘公車所需時程則為五十分鐘左右。就產業面的影響，未來「深圳總部」加上「中山基地」成為越來越多企業逐漸展開的發展藍圖。

根據大陸國務院二○一九年印發的「粵港澳大灣區發展規劃綱要」，交通規畫以連通大陸與港澳以及珠江口東西兩岸為重點，構建以高速鐵路、城際鐵路和高等級公路為主體的「城際快速交通網絡」，力爭實現大灣區主要城市間一小時通達。