中國指責美國將南中國海地區拉入「軍備競賽漩渦」

（德國之聲中文網）中國外交部副部長孫衛東在周日發表的講話中表示，南中國海海域最大的安全挑戰來自美國，其軍事部署將該地區拉入“軍備競賽漩渦”。

最近中國與美國盟友菲律賓之間的海上摩擦，使得戰略意義極高的南中國海地區成為了華盛頓和北京之間的潛在沖突點。

孫衛東在老撾萬象參加完東亞合作系列高官會之後接受媒體采訪時指出，目前南海地區“最大的安全挑戰來自區域外”，他批評美國“從地緣政治目的出發，操弄集團政治和陣營對抗，推進在南海軍事部署和行動，挑唆激化涉海分歧和矛盾，損害沿岸國正當權益”。

這位副外長還表示，美國在該地區部署中程導彈系統的舉動“將本地區拉入軍備競賽漩渦，將整個亞太地區至於地緣沖突的陰影之下”，並稱這是“開歷史倒車”。

他補充強調，中國致力於通過對話妥善處理南海爭端，管控爭議。

今年4月，菲律賓在與盟友美國的高層會晤中表示，將堅定維護在南中國海的主權權利，並指責中國升級了對菲律賓的“騷擾”。

每年都有大約3萬億美元的貨物經由南中國海運輸，中國對幾乎整個海域提出主權要求，並部署了數百艘海警船，遠至距離中國大陸1000公裡的海域，以維護其所謂的管轄權。

菲律賓和中國在過去一年裡多次在馬尼拉專屬經濟區內的爭議地區發生沖突。中國經常指責菲律賓侵入其領土，而馬尼拉及其盟友則譴責北京的所謂侵略行為。美國表示將與馬尼拉站在一起。

（路透社）

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