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反送中運動5周年…在台港人舉辦遊行 陸委會：援港政策將延續

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會9日強調「援港政策及作為將會延續」。圖為蔡英文政府在2020年7月成立「台港服務交流辦公室」，提供港人必要協助。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會9日強調「援港政策及作為將會延續」。圖為蔡英文政府在2020年7月成立「台港服務交流辦公室」，提供港人必要協助。（圖／聯合報系資料照片）

在台港人為主的民間團體9日舉辦「捍衛民主、台港同行」遊行，作為2019年香港反修例運動反送中運動）五周年的活動，陸委會9日晚間表示，政府挺港的決心從未改變，並在新政府上任後公開表態「援港政策及作為將會延續」。

陸委會9日晚間就在台港人與支持香港的團體發起之上述遊行活動表達「尊重、敬佩與肯定」，陸委會強調，「政府挺港的決心從未改變，民主台灣會堅定和香港人民站在一起，援港政策及作為將會延續，並參考各方意見，不斷精進完善」。

陸委會還提到，政府會全力保障在台港人的人身安全及權益，「絕不容任何監視、情報活動威脅港人安全」。至於港人人道援助，陸委會重申政府相關機關已依據「香港澳門關係條例」及其施行細則等法規，並「參照國際做法及考量香港情勢」，訂定相關審查標準及處理程序，從受理、審查到安置照顧，政府不同部門均依據職掌分工處理，未來將持續全力輔導個案在台居留定居，安心在台生活。

但陸委會仍提到，考量個案安全，避免協處機制受干擾及滲透，「相關作為需保持彈性及低調」，後續將參酌各界意見，持續完善相關作為。

陸委會認為，近年香港自由民主人權法治持續緊縮崩壞，香港優勢和國際金融中心地位不斷受到侵蝕，政府持續密注相關情勢發展，並適時對國人提出風險警示。

根據陸委會官網的統計，今年1到4月，獲得在台居留許可的港人有1,414人，與上年同期相比，減少19.4%，獲得定居許可的港人則為614，與去年同期相比則增加64.6%。近年獲得我方居留與定居許可的港人數量高峰落在2021年，分別有11,173人與1,685人。

反送中 運動 陸委會 香港

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