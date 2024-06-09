香港反送中運動5周年 在台港人不畏23條立法持續發聲

今天是香港「反送中」運動爆發5週年，香港邊城青年和多個民間團體今天下午在台北舉辦遊行，在台港人不畏23條立法持續呼籲各界繼續關注香港情勢。

「反送中」運動今年滿5週年，由香港邊城青年及多個台灣公民團體共同舉辦「#香港自由六月，2024台北遊行—捍衛民主、台港同行」遊行。該遊行首次使用「自由六月」的概念，象徵台灣及世界各地港人堅持抗爭、渴望自由民主的精神，並表達香港與台灣的公民社會共同拒絕中國的霸權入侵。

這一場遊行在今日下午從自由廣場出發，各方人士接力發表演說，一路步行至西門町西本願寺，最後活動在團隊「吟遊詩人」演奏「願榮光歸香港」後畫下句點，共計約有600位民眾到場參與。

近期香港的言論自由不斷遭中國打壓，香港反送中代表歌曲「願榮光歸香港」被視為禁歌，並要求各大串流平台下架該歌曲，今年3月通過的基本法23條又進一步壓制香港的民主運動。此次遊行目的主要呼籲台灣持續關注香港情勢、審視中共帶來的威脅，並透過完善庇護機制，保障在台港人生活。

香港邊城青年秘書長馮詔天表示，五年前的今天是香港103萬人上街參加反送中遊行的日子，近幾年因為港版國安法實施及香港基本法23條的通過，對於在台灣支持香港議題的香港朋友帶來很大的風險，不過還是希望藉著遊行發聲，讓香港知道在台港人並沒有放棄。

他進一步表示，雖然台灣礙於本身體制沒辦法有難民法，難以定義明確的政治難民，不過目前也持續與新政府溝通，期待未來會推出更多針對香港人的政策。

台灣國會香港友好連線副會長、民進黨籍立法委員洪申翰表示，現在的香港離大家所期待的香港真的太遠，所以台灣需要繼續傳遞民主香火，此次遊行透過台灣人、西藏人、維吾爾人共同參與，藉此警惕中共，歷史不會永遠站在他們那邊。

人權工作者李明哲表示，香港一路走來的抗爭歷史映照出台灣的過去、現在及未來，香港的抗爭提醒台灣人，民主人權是要靠抗爭得來的。中國這幾年透過各種力量滲透香港社會發展，前陣子有港人用手比出六四、在足球場上因播放國歌並未立正，遭大動作逮捕，香港政府如同驚弓之鳥，但可看出香港人持續透過自己的方式對抗中國。

台灣香港協會理事長桑普表示，拒絕遺忘才可以繼續往前走，台灣與香港都在反抗紅色中國的最前線，香港人會不離不棄，一起守護台灣、捍衛人權。