推動供應鏈脫鉤！美議員提案 禁止美國安部從「這6間」陸企採購電池

大陸電池企業近來出海障礙愈來愈多，陸媒財新網指出，美國多名眾議員提出議案，要求美國國土安全部暫停從包含全球電池巨頭寧德時代、比亞迪等在內的6家企業採購鋰電池。

界面新聞指出，美中戰略競爭特別委員會網站於6月7日公告一項消息指，由該特別委員會主席、共和黨籍穆勒納爾等多位議員共同發起的《脫離外國敵對電池依賴法》，該提案要求禁止美國國土安全部向六家中國鋰電池企業採購電池，同時，也希望推動供應鏈與美國地緣政治對手「脫鉤」。

值得注意的是，上述6家中國鋰電池企業為寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、國軒高科和海辰儲能等在內的公司，而這幾家電池企業在動力或除能電池領域的市占率位居全球前端。目前，6家公司均未對此事回應。

穆勒納爾透露，「我們的軍隊已經禁止使用這些電池，國土安全部也應該這樣做。」在其提出的該議案最終實施前，還需通過美國參眾兩院投票通過、美國總統簽署等一系列流程。

據美國去年底通過的2024財年國防授權法案，美國國防部將被禁止從寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、國軒高科、海辰儲能等六家中國企業採購電池，並將於2027年10月生效。

此外，5名美國共和黨議員近期也曾聯合致函美國國土安全部，要求將寧德時代和國軒高科列入「維吾爾強迫勞動」實體清單中，並禁止兩家公司的產品進入美國。

另，針對上述議案，美中戰略競爭特別委員會新聞稿中寫道，寧德時代可能會在電動汽車上安裝惡意軟體，從而收集車主的敏感信息，並關閉電動汽車充電網絡或電池儲能係統，甚至通過硬體滲透使目標車輛失效。

此前，寧德時代供應給美國公用事業公司杜克能源的電池產品也遭控有安全威脅。隨後，杜克能源斷開寧德時代生產的大型電池與美國北卡州海軍陸戰隊勒瓊營的連接。

除上述禁令外，華府於5月還宣布，將大幅提高從中國進口的鋰電池產品關稅。針對中國車用鋰電池的關稅稅率今年將從7.5%提高到25%，到2026年，非車用鋰電池的關稅稅率將從7.5%提高到25%。

據了解，美國已連續四年成為中國鋰電池出口的第一大目的地。今年前4月，中國鋰電池出口至美國的金額為39.34億美元，年減9.3%，占中國出口總額的22.5%。此前，彭博新聞曾稱，在全球十大電池供應商中，只有三家不是中國企業。