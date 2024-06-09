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紀實作品「韓家往事」出版 紀載清末天津八大家之首所歷風雲引關注

中央社／ 北京9日電

中國資深媒體人徐泓撰寫的家族史紀實長篇作品「韓家往事」今年出版後廣受關注，其中觸及民國年間和中共建政後的人事和歷史。徐泓說，歷史應是一幅拼圖，而非一家之言，懷著求真的心與質疑的態度，慢慢就會接近歷史真相。

「韓家往事」由中國出版集團所屬的商務印書館發行，記述清末天津豪門巨富「八大家」之首的韓家20世紀所歷風雲，以韓氏家族為中心，而韓家女婿梅貽琦、衛立煌家族也多所著墨。

梅貽琦曾任中華民國教育部長，也是清華大學（含北平時期1931至1948年、新竹時期1955至1962年）史上任期最長的校長；衛立煌曾為國民黨高級將領，之後倒向中共。

「韓家往事」這本紀實家族史與近代中國息息相關，徐泓昨天在北京舉行的「韓家往事」一書分享會表示，下筆前深度訪談了多位家族長輩，並藉由信件、日記和老照片完成全書撰寫。

徐泓曾任中國新聞社北京分社社長、北京大學新聞與傳播學院常務副院長，具30多年新聞相關資歷。她說自己做了一輩子記者，習慣了「宏大敘事」，這本書則是從個體角度敘事，藉由一本母親家族史的「新聞作品」回饋社會。

她也透露，寫作參考的許多資料因為審查制度不得不捨棄，而「歷史最後應是一幅拼圖而非一家之言」，懷著求真的心與質疑的態度，慢慢地就會接近歷史真相。

「今天的新聞，明天的歷史」，徐泓希望自己所做能為 歷史留下最好的材料，並強調「只有一個信息源是宣傳，只有多信息源，才能逼近真相」、「抵抗遺忘，這是非常重要的」。

出席分享會的北京清華大學當代中國研究中心教授李楯是徐泓的表弟。他說，這一代中國人有責任將所知留給後世，「將真實的東西留給這個世界，這是我們能做的」。

「韓家往事」出版後獲得許多好評，據此間網上消息，中國新聞史學家方漢奇評論此書「可以補正史之不足」。

中共 北京大學 清華大學

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