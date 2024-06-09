陸官媒：陸企要求官對對歐盟乳製品展開反補貼調查

中國和歐盟的經貿摩擦持續升溫。有港媒近來才指出，預計7月4日起開始對中國製電動車徵收臨時關稅。8日，有大陸官媒透露，消息人士表示，中國企業正計劃要求有關部門對從歐盟進口的乳製品展開反補貼調查。

大陸官媒《環球時報》英文版（Global Times）8日在其社群平台X上發出文章指出，一名大陸未去名商業內幕人士稱，中國的幾家相關行業企業正在為要求當局對進口自歐盟的部分乳製品展開反補貼調查，準備相關證據與資料。不過，該篇發文未公告其他相關細節。

路透表示，歐盟執委會農業與農村發展總局引述歐盟統計局的數據稱，2023年歐盟對中國的乳製品出口金額為17億歐元，低於2022年的20億歐元。

此前，香港《南華早報》4日報導表示，歐盟對中國電動汽車行業補貼的調查，可能會導致本已緊張的中歐關係出現新的裂痕。歐盟執委會預計將在10日當周私下通知各公司將適用的進口關稅水準。

另，報導引述知情人士說，中國一家汽車製造商協會3日在布魯塞爾與歐盟貿易部門就調查舉行了聽證會。在聽證會上，中國企業被告知預計將於7月4日徵收臨時關稅，但沒有透露關稅稅率。受影響的中國企業已就歐盟執委會顯然決定在不按照歐盟慣例，即在關稅生效前四周通報稅率的情況下就徵收關稅一事，尋求法律諮詢。

此前，預計該稅率將於5日公布。7月4日後，歐盟執委會有四個月的時間與成員國協商，將臨時關稅變為永久性關稅。

目前，歐盟與中國的經貿摩擦持續升溫。大陸官媒央視新聞旗下新媒體帳號「玉淵譚天」對此於5月18日晚間發文稱，對於歐盟接連發起並叫囂不斷擴大對中國企業反補貼調查的行徑，「中方其實也有充足的反制手段」，若歐洲繼續採取行動，中方將不得不祭出一系列措施予以回擊。

文章當時引述熟悉經貿領域的律師沈倩指，歐盟在包括葡萄酒、乳製品在內的農產品，都非常依賴中國市場，而且歐盟在農業上存在大量補貼現象。

目前歐盟與中國之間貿易緊張局勢加劇，為保護當地製造商，歐盟正在對進口自中國的各類產品展開調查。新加坡聯合早報指出，自去年10月起，歐盟啟動針對中國電動汽車的反補貼調查。

期間，於今年2月，歐盟對中國鐵路巨頭中國中車的子公司展開調查，中車因此而退出保加利亞火車項目的競標。隨後，4月，歐盟又針對中國太陽能企業競標羅馬尼亞太陽能發電園區進行反補貼調查，調查啟動後，兩家中企撤回競標申請。