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暗助中國？德國總理蕭茲反對將歐洲汽車市場與外國競爭隔絕

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
德國政界與各大車企普遍反對對中國電動車加徵關稅。圖為今年四月底北京國際汽車展。（歐新社）
德國政界與各大車企普遍反對對中國電動車加徵關稅。圖為今年四月底北京國際汽車展。（歐新社）

德國總理蕭茲8日表示，反對因與外國競爭而封閉歐洲汽車市場。他說，「我們不會對外國公司關閉我們的市場，因為我們也不希望我們的公司在國外市場受到同樣的對待。」

「法蘭克福匯報」報導，蕭茲是在當天於德國呂瑟爾斯海姆出席歐寶（Opel）汽車公司125周年慶祝活動時作此表示。

歐盟委員會去年10月發起對中國電動汽車的反補貼調查。有消息稱，歐盟委員會或將效仿美國濫用貿易保護主義，對中國電動汽車加徵關稅。德國交通部長、經濟部長、財政部長日前均表示，對中國電動汽車加徵關稅無法保護歐洲相關產業發展，而只會傷及德國企業、德國經濟和公平競爭的國際貿易環境。

蕭茲8日的說法是他對中國電動汽車是否加徵關稅的最新表態。早前，包括BMW 和福斯 (Volkswagen) 高層都警告，不要對中國製造商的電動車實施歐盟進口關稅。他們認為，此類措施可能會擾亂歐盟的綠色協議議程，並對依賴從中國進口汽車的汽車製造商產生負面影響。

德國 歐盟 電動汽車

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