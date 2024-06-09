阻人文脫鉤 陸學者倡對美文人「再接觸」

大陸與美國之間的人文交流，受到疫情與雙邊關係衝擊甚廣，近期學術團體組織眾多學者，齊籲改變雙方人員領域交流的脫鉤趨勢，其中復旦大學學者趙明昊呼籲大陸，需要想辦法與一些美國作家、媒體記者和評論員展開「再接觸」。

新媒體智庫「海外看世界」近日刊出諸多學者對於美中人文交流脫鉤趨勢的分析與建言，復旦大學美國研究中心副主任趙明昊撰文指出，美國國務院至今沒有取消赴中國大陸的旅行警告，導致很多美國家長擔心孩子會在大陸被「非法拘禁」。

他強調，加強人文交流是避免中美走向更激烈對抗的必要條件，但這不能只是靠政府的力量，「關鍵在於如何解決阻礙中美人文交流的深層次挑戰」。

趙明昊認為，美國不是鐵板一塊，「不宜把對中國有不滿、有批評的人士等同於『反華』勢力或是極端鷹派」。大陸方面近期重點針對美國的商業界、戰略界的人士加大交往力度，「但是還缺乏對美國文化界人士的重視」，他建議，需要想辦法與一些美國作家、媒體記者和評論員展開「再接觸」。

中國社科院美國研究所研究員劉衛東則在文章中指出，美國的入境關口現在已經成為一個「令人談虎色變的場所」，「幾乎所有被關小黑屋的中國人，都會成為堅定的反美者」，長此以往美國將不再是大陸留學首選國，這對美國的負面影響顯而易見。

海外看世界主編、美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝示警，美國在人文領域的對大陸脫鉤和麥卡錫主義回潮，對中美關係造成的危害並不亞於愈演愈烈的貿易戰和科技戰，同時也已經外溢到中日關係和中歐關係。