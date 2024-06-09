美駐華大使：美中仍需繼續對話

美國駐華大使伯恩斯六日表示，中國在南海和東海區域「霸凌」鄰國，美國是出於擔憂這些國家被中國用先進技術欺負，所以限制對華出口先進技術。他說，美中關係「恢復了某種正常狀態」，但美中之間仍然需保持溝通，管控這一長期戰略競爭關係。不過他在演講過程中遭到兩名現場觀眾的抗議。

綜合美國之音、南華早報報導，伯恩斯六日在紐約出席美國亞洲協會一場美中關係對談會時表示，美國過去試圖與鄧小平、江澤民、胡錦濤接觸是正確的，那時有接觸的機會，但目前美中合作機會不復以往，這與中國大陸的領導人變化有關，「如果你放眼世界，二○二四年的中國行為完全不同，咄咄逼人，對一些鄰國不屑一顧，而且對中國國內的壓制也更大了」。

他說，在廿一世紀初，北京還願意與華盛頓合作，如今物是人非，中國不再聽華盛頓和其他國家敦促其成為「負責的利益攸關方」的話，「我們沒有改變…是中國變了」。

伯恩斯表示，是北京的強硬態度迫使許多國家與美國建立或加強戰略關係。美國之所以限制對華先進技術出口，如先進半導體、人工智慧處理器等，就是因為中國的立場「越來越強勢」，而且美國擔心中國可能用這些技術手段去「霸凌」鄰國。

不過，他也指，美中關係自二○二三年美國總統拜登和大陸國家主席習近平在舊金山會晤後已「恢復了某種正常狀態」，相比他本人在二○二二年初他就任駐中大使時已有更好的溝通。美中在人工智慧風險的討論、打擊芬太尼的合作以及民間交流方面都取得進展。

伯恩斯說，美中軍事衝突對於美國、中國、全世界都是災難性的，美中必須繼續對話，尤其是在軍事和經濟領域。美國防部長奧斯丁在新加坡香格里拉對話期間與大陸國防部長董軍會面是重要的一步，「我們預計競爭和分歧會持續很多年，直到下個十年，這是負責任的方式，所以我們保持大門敞開」。

在台灣問題上，伯恩斯表示，美國「一個中國政策」自一九七二年提出以來就沒有改變，美國依然堅守這一政策，「有些觀點認為美國的行為觸發中國不同的態度，我認為正相反」。

不過，當伯恩斯在談到中國在經濟等方面支持俄羅斯在烏克蘭的軍事行動時，引發現場觀眾的抗議。香港南華早報報導稱，有兩名觀眾先後起立抗議，痛斥拜登政府的政策等同於對中國和俄羅斯進行「雙線戰爭」。先是一名女子起身打斷伯恩斯的話說：「你傳遞的消息完全是…」，但話還沒說完就被主持人攔住。幾分鐘後，另一名女子又站起身強調「中國的立場從來不是由俄羅斯決定的…」，也被現場保安制止。兩人最終都被保安帶離現場。