兩岸觀策／鄭文燦能為「互不隸屬」解套？

鄭文燦七日出任海基會董事長，他致詞表示，海基會是依照（中華民國）憲法及「兩岸人民關係條例」成立，目的是能夠促進兩岸交流對話及協商。針對賴總統五二○演說提出互不隸屬說，他在接受媒體訪問時稱，這符合中華民國憲法的「兩岸分治」精神，並非新的陳述。鄭文燦試圖將賴政府兩岸論述拉回中間立場，但他能夠為互不隸屬說解套？

賴總統五二○演說後，台海情勢出現國安人士口中的「最糟糕劇本」，但未知是否同一批國安人士在五二○前刻意放風，指賴總統將釋出具體善意，結果卻是這篇講稿拆了前總統蔡英文的兩岸論述基底（中華民國憲法及兩岸人民關係條例），還不太搭嘎地拋出恢復兩岸旅遊和陸生來台的所謂善意，兩者形成「最懸殊落差」。

北京關切的還是兩岸關係定位，鄭文燦應是了然於胸。他在接受媒體訪問時試圖為互不隸屬說緩頰，認為此說法符合中華民國憲法的兩岸分治精神，並非新的陳述。他還說，賴總統並沒有談到台獨，更沒有什麼「路線圖」，談的是台灣主流民意可接受的立場，是用舊陳述去組合，且表達希望能自信交流。

其實，鄭文燦上月在國策院座談會就指出，兩岸互不隸屬呈現李登輝當年終止動員戡亂時期之後，包括憲法增修條文和兩岸人民關係條例，都有「兩岸分治」的精神。他還說，如何務實處理兩岸分治分立的事實，北京、台灣或台灣內部不同陣營會有不同政策，這是無法迴避的議題，而政黨論述無法取代政府角色。

鄭文燦解讀互不隸屬，認為是體現兩岸分治精神，並指兩岸對於如何處理這個問題（兩岸分治）有不同政策，而且是無可迴避的，隱含著兩岸終須坐下來談或解決這個問題。而他在就任海基會董事長時強調憲法及「兩岸人民關係條例」，希望促進兩岸交流對話及協商，則是回復了小英的兩岸論述基底。

鄭文燦試圖在「兩岸互不隸屬」與北京批判的「新兩國論」中間畫一道線，並重申一國（中華民國）兩區定位的兩岸人民關係條例，可見他深知兩岸僵局的癥結所在，但關鍵仍在於賴總統的表態及施政作為。

就綠營來說，一位重要智庫人士曾透露，民進黨政策思考的優先次序，首先是國內民意，其次是國際反應，以當前環境看，主要是美國，最後才是對岸和其他因素。以此而論，除非國內民意（透過選舉）反撲，或美國向台北施壓，賴政府才會調整政策走向。

另一個悲觀的因素是美國大選，隨著時間越來越近，無論是川普拋出轟炸北京論，或是拜登重申護台論，都有競打抗中牌、選票至上的意味。美國對中鷹派越來越強烈，至大選前夕將達到高點，情勢變換可能令賴政府出現誤判，認為台海若生戰火，美軍必定援台，這是需要高度警惕的。

台灣不能走上烏克蘭的悲慘命運，也不願接受成為另一個香港的處境，台海長久以來形成的僵局，最終仍須兩岸透過對話協商，逐步找出和平相處之道，在此之前，兩岸應在各自法制架構下保留最大公約數，為兩岸對話的政治基礎創造空間。

最近有位媒體人出身的名嘴表示，「不接受被統，不願意聽從對岸，就是變綠，就要被打…那就綠吧！」引起熱議。名嘴不懂北京動作的重點可以理解，但賴總統若讀不出鄭文燦強調的「兩岸關係是我們國家生存發展重中之重」的言外之意，台海危局恐怕很難緩解。