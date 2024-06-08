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荷國防部：陸戰機接近荷蘭巡防艦 致潛在不安全情況
路透報導，荷蘭國防部7日表示，大陸空軍戰機在東海環繞一艘荷蘭巡防艦，並接近一架荷蘭的直升機，此舉造成潛在的不安全情況。
荷蘭國防部在一份聲明中表示，荷蘭皇家海軍七省級巡防艦卓普號（HNLMS Tromp）7日正在東海巡邏，支援聯合國對北韓的制裁，當時有兩架共軍戰鬥機多次盤旋。隨後，該艦的NH90直升機被兩架中國戰鬥機和一架直升機逼近。
荷蘭國防部指出，該事件發生在國際空域（international airspace）。
卓普號接下來將前往日本，再到夏威夷參加「環太平洋」海軍演習。美國海軍太平洋艦隊5月23日宣布，2024年第29屆環太平洋軍事演習（Rimpac）預計6月26日在夏威夷群島及其周邊海域登場，演習會持續至8月2日，預計包括29國參與。
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