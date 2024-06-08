國安法律論壇開幕致辭 香港律政司司長：謀求發展時勿忘國安必要性

香港律政司司長林定國8日表示，必須自信香港維護國家安全法律，將會與香港未來的發展產生良性的互動，而香港目前正處於「由治及興」新階段，謀求發展時勿忘維護國家安全的必要性和重要性。

據香港政府公報，林定國8日在國安法律論壇「回顧與展望 發展新台階」的開幕式致辭時回顧，《香港國安法》即將實施4周年，按《基本法》第23條制定的《維護國家安全條例》也已生效2個多月。

林定國指出，《香港國安法》經歷接近4年香港普通法制度的實踐經驗，累積具指導性的法院判決，這些判決詳述判決理由，提供最有力和客觀的證據，顯示香港是確切嚴格按照公認的法治原則，只針對極少數人極端行為。

而《維護國家安全條例》的內容充分彰顯它是嚴格按照法治原則所制定，包括對構成罪行的元素作出清晰界定、僅對基本人權及自由按照適用的國際標準及參考其他普通法地區相關做法而作出必須和合理的限制、不影響無辜第三方的合法權益等。

林定國表示，在未來，由《香港國安法》和《維護國家安全條例》構成的「雙法雙機制」將繼續秉承法治原則。

他也指出，香港正處於由治及興新階段，必須善用自身在「一國兩制」下享有的獨特優勢，積極參與國家高質量發展，推進中華民族偉大復興進程，「但我們在謀求發展之同時，不能忘記維護國家安全的必須性和重要性。」