陸駐美大使館：願就核不擴散問題與各方展開接觸
據俄羅斯衛星通訊社報導，中國大陸駐美國大使館表示，中國願意就核不擴散問題展開接觸。大使館新聞處說，他們願就這一事關戰略穩定和安全的問題與各方保持密切接觸。
報導稱，此前美國國家安全委員會軍控、裁軍和防擴散事務高級主任普拉奈．瓦迪說，與俄羅斯締結條約以取代《新削減戰略武器條約》的前景，將直接取決於中國。當被問及如何評論瓦迪的言論時，大使館做出了這樣的回答。
雖是回應美方說法，但俄新社的報導內容中，並未明確指明中國願就核不擴散問題與美國接觸，而是使用泛稱形式說，中國願就此與「各方」接觸。
中國大使館強調說，中國的核子戰略旨在自衛，北京在發展核武力量方面表現出最大克制。大使館指出，儘管中國的核武庫規模與美國不在同一水平，但中國正努力推動國際防擴散體系。
大使館總結說，如果美國能夠樹立榜樣，切實認真遵守《不擴散核武條約》的規定，將對加強國際安全和戰略穩定具有重要意義。
報導稱，《不擴散核武條約》（NPT，1968年簽署，1970年生效）規定，只有五個國家（蘇聯、美國、英國、法國和中國）擁有核武器，禁止新的擁核國家出現。五核國承諾不向其他國家轉讓核武器或幫助其製造核武器，該條約的其餘締約國承諾不接受或製造核武器。
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