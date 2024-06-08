聽新聞
test
0:00 / 0:00
三名陸公民被綁架後釋放 陸促菲律賓當局徹查
三名大陸公民日前在馬尼拉被綁架，其支付贖金後被釋放，陸駐菲律大使館7日發布公告稱，對此表達高度重視，要求務必徹查案件。
據新加坡《聯合早報》報導，大陸駐菲律賓大使館7日在官網通報，包括3名大陸公民在內的四人，近日在馬尼拉遭遇綁架勒索後被釋放。陸駐菲律大使館在通報中表達高度重視，稱第一時間向菲方提出交涉，要求務必徹查案件，將所有涉案人員捉拿歸案、繩之以法，全力保障在菲中國公民人身財產安全和正當權益。
中國網引述美聯社5日報導，2名警察上週末騎電動摩托車，在道路上攔截一輛轎車，車上乘客包括1名馬來西亞人和3名中國人。隨後警察的持槍同夥將這4名遊客戴上手銬，強迫他們進入一輛麵包車，在遭到綁架後，其中2名中國人設法逃脫，並向當局報警。
菲律賓內政部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos）Benhur Abalos）表示，其餘的遊客遭到綁架者毆打，並在支付250萬披索（合約新台幣137萬）贖金後被釋放。根據這些受害者提供的訊息以及監視器拍攝到的畫面，警方得以逮捕4名涉案警察，其中包括1名警長。
菲律賓警方表示，仍在搜捕至少10名其他涉案嫌疑人，這些人不是警察，但與綁架事件有關。警方還稱，已經按照綁架、劫車和搶劫罪名對嫌疑人提起刑事訴訟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言