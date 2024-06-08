索羅門群島總理會見陸特使 盼新政府獲更多援助支持

大陸太平洋島國事務特使錢波4日至5日訪問索羅門群島，會見索羅門新任總理馬內列（Jeremiah Manele），雙方就雙邊關係、務實合作及共同關心的問題深入交換意見。馬內列表示，太平洋島國事務特使錢波的訪問體現兩國特殊關係。

索羅門群島總督武納吉（David Vunagi）當地時間5日2日宣布，根據國民議會投票結果，馬內列以31票當選新一屆政府總理，其承諾將延續這個太平洋島國與中國關係日益密切的外交政策。

據環球時報報導，馬內萊與錢波會見時，重申所新政府將繼續奉行對陸友好政策，堅定恪守一個中國原則，與中方共同推動兩國新時代全面戰略夥伴關係邁上新台階。

大陸聊城大學太平洋島國研究中心常務副主任趙少峰在接受俄通社訪問時表示，馬內列希望中國大陸的援助能為新一屆政府提供更多支持，「中國自2019年與所羅門群島建交以來，提供實實在在的幫助，比如援建體育場館、大樓、校舍、道路等，助力所羅門群島籌辦太平洋運動會，可以說為當地社會經濟的發展提供了巨大幫助。」

錢波訪問隔天，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）也到訪索羅門群島，俄通社指出，澳洲多次對所羅門群島發展與中國大陸的關係表示擔憂。該國正與美國一起試圖限制中國大陸在這個島國和地區日益增長的影響力。

俄羅斯科學院東方研究所東南亞、澳大利亞和大洋洲中心專家加林告訴俄通社記者，澳洲和美國顯然正在推動該地區走向分裂，「澳洲和美國的地區戰略目的是將國家集團聚在自己周圍。這種聯盟會使該地區四分五裂。中國有不同的合作方式。他與大洋洲所有國家開展聯繫並支持其發展。」

台灣與索羅門曾於1983至2019年建立外交關係並互設大使館。2019年9月16日，索羅門政府在內閣會議中通過決議，將轉與中國大陸建立外交關係，我外交部隨即宣布即日起中止與索羅門的外交關係。