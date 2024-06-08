涉跨國網路詐騙 22名大陸公民在尚比亞被判刑

一家尚比亞法院7日針對22名大陸公民涉及對尚比亞、新加坡、秘魯和阿拉伯聯合大公國等地人民進行網絡詐騙，他們被指控與電腦相關的虛假陳述、身份詐欺和非法經營網路服務。判處7至11年有期徒刑，並處以1,500至3,000美元的罰款。

隸屬於甘比亞內政部的毒品執法委員會（drug enforcement commission）總幹事班達（Nason Banda）表示，尚比亞當局注意到近期網絡詐騙案件數量暴增，且有許多人抱怨手機或銀行戶頭的錢莫名其妙消失，於是著手調查工作。

據BBC報導，尚比亞執法單位、警方、移民部門和反恐單位官員4月突襲一家由大陸人經營的企業，其位於尚比亞首都路沙卡一處高檔社區。警方逮捕77人，其中大部分是尚比亞人，警方稱其為「複雜的網絡詐騙組織」，繳獲超過13,000張本地和外國手機SIM卡、兩支槍和78發子彈。

班達指出，這家名為「金頂支持服務」（Golden Top Support Services）的企業雇用年齡在20至25歲之間「毫不知情」的當地青年，使用預先編寫好的對話腳本，在WhatsApp、Telegram、聊天室等各種平台上與毫無戒備的手機用戶進行「欺騙性對話」，使用預先編寫好的對話腳本。這些本地員工被保釋釋放，以便他們能夠幫助當局進行調查。