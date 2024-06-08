台人遭留置 卓揆：列恢復觀光依據

傳出有我國人赴南京藝術書展擺攤，遭大陸公安帶走，逼全身脫光調查。行政院長卓榮泰昨天表示，他在第一時間接獲消息後，即要求陸委會了解狀況，並提醒國人赴陸旅遊注意人身安全，也會將該事件列為考慮兩岸觀光恢復之重要依據。

對於近日驚傳有民眾以團客身分赴陸旅遊期間被留置，卓榮泰昨早談及相關事件，表示第一時間收到消息後，即要求陸委會了解狀況。目前人員已經回台，但仍要了解事情始末，適度向社會大眾說明。

陸委會主委邱垂正昨日在立法院指出，目前已初步跟主管機關了解原因，也會跟當事人深度了解。他呼籲國人赴陸要注意自己人身安全，審慎做好評估。

卓榮泰則說，藉此事件提醒國人，到中國大陸旅遊仍要留意人身安全。中國大陸的法律不明確，法律程序不完整，此即他日前所說，在恢復六月一日團客時，後續要看執行過程是否平安順利，以及旅遊品質是否得到保障，列為未來進一步考慮時的重要依據。