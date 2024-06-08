聽新聞
test
0:00 / 0:00
台人遭留置 卓揆：列恢復觀光依據
傳出有我國人赴南京藝術書展擺攤，遭大陸公安帶走，逼全身脫光調查。行政院長卓榮泰昨天表示，他在第一時間接獲消息後，即要求陸委會了解狀況，並提醒國人赴陸旅遊注意人身安全，也會將該事件列為考慮兩岸觀光恢復之重要依據。
對於近日驚傳有民眾以團客身分赴陸旅遊期間被留置，卓榮泰昨早談及相關事件，表示第一時間收到消息後，即要求陸委會了解狀況。目前人員已經回台，但仍要了解事情始末，適度向社會大眾說明。
陸委會主委邱垂正昨日在立法院指出，目前已初步跟主管機關了解原因，也會跟當事人深度了解。他呼籲國人赴陸要注意自己人身安全，審慎做好評估。
卓榮泰則說，藉此事件提醒國人，到中國大陸旅遊仍要留意人身安全。中國大陸的法律不明確，法律程序不完整，此即他日前所說，在恢復六月一日團客時，後續要看執行過程是否平安順利，以及旅遊品質是否得到保障，列為未來進一步考慮時的重要依據。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言