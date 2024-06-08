掌海基會 鄭文燦：對開放有準備

海基會昨日改選部分董監事，依照新政府的安排，由鄭文燦接替李大維出任董事長。鄭文燦指出，「兩岸的關係是我們國家生存發展重中之重」，且提到「對兩岸的穩健開放、逐階段的開放，我們是準備好的」。

昨日下午海基會舉行董監事聯席會議，補選部分董監事與董事長，鄭文燦獲得「一致同意」出任海基會董事長。他在當選後致詞指出，海基會是依照憲法以及兩岸人民關係條例成立，目的是能夠促進兩岸的交流對話以及協商。海基會受陸委會的授權跟委託處理各項兩岸事務，「希望能把服務交流的工作打底做好」。

他指出，「兩岸的關係是我們國家生存發展重中之重」，通過交流可以讓和平有更好的基礎，減少意外也降低風險，讓和平成為共同的語言，「這是我們最高的目標」。他強調，「對兩岸的穩健開放、逐階段的開放，我們是準備好的」。

他坦言，這份工作「對我來講是不同的挑戰」，並說明他與羅文嘉「一定要全力依照政府政策，把海基會的角色扮演好」。他最後表示海基會站在第一線，「希望每一步都是穩健的」；新任海基會副董事長兼秘書長羅文嘉則指出，海基會受政府委託執行兩岸工作，「我們的任務就是把橋梁架好、把基礎打好，讓兩岸都能夠是雙贏的局面」。

而兩度擔任海基會董事長的李大維昨日正式卸任，他發表致詞時感性地提到自己公職生涯經歷過八位總統，四十多年來「為中華民國爭取國家利益，我從未退縮」。他形容鄭文燦是「知中派」，期許其與羅文嘉所領導的海基會團隊，「一定能為兩岸和平穩定與人民福祉創造更大的貢獻」。

昨日補選後，海基會官網顯示僅有許勝雄與羅文嘉兩位副董事長，目前陸委會尚未循例派任一位副主委兼任海基會副董事長。