涉違港「國歌條例」 香港3人被捕

世界盃預選賽六日晚間在香港大球場舉行，由香港足球代表隊迎戰伊朗隊，但在賽前演奏大陸國歌時，有三名香港球迷因沒有起立或全程背向球場，被以涉嫌違反「國歌條例」遭逮捕。

據中通社報導，被捕的三人為兩男一女，年齡介於十八歲至卅一歲。三人七日已獲准保釋，但須於七月上旬再向警方報到。

香港「國歌條例」於二○二○年六月十二日實施。「國歌條例」及「國旗及國徽（修訂）條例」規定，升國旗儀式和奏唱國歌時應肅立和舉止莊重，如做出不尊重國歌及國旗的行為可被檢控。香港警方強調，任何人如公開及故意以任何方式侮辱國歌，即屬犯罪。

另，香港公務員事務局昨日向全體公務員發出通告，更新「公務員守則」，要求所有公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，不能因為個人政見而選擇性地拒絕、拖延或消極地執行個人未必認同的政府政策。