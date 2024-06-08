港2英籍法官 因「政治局勢」請辭

香港終審法院兩名英國籍海外非常任法官，八十三歲的郝廉思和七十五歲的岑耀信突宣布辭去法官職務。郝廉思稱，辭任是因香港的「政治局勢」。這也是二○二○年港版國安法實施後，第四及第五名辭任的海外法官，會否動搖外界對香港法治的信心備受關注。

香港司法機構六日晚間公告，郝廉思（Lawrence Collins）、岑耀信（Jonathan Sumption）已分別提出請辭。

英國金融時報報導，郝廉思直言，請辭是因香港的「政治局勢」，但也說他仍對香港終審法院及其成員的完全獨立性充滿信心。岑耀信也對路透證實他已請辭，並將於下周發表聲明。

這是自香港立法會於今年三月通過基本法第廿三條「維護國家安全條例草案」後，首度有法官辭職。

香港電台報導，本身是律師的香港立法會議員謝偉俊表示，這無可避免會對香港的法治及整體施政形象帶來負面影響。

法廣指出，身兼港府最高顧問的資深大律師湯家驊承認，兩名法官此時辭職，難免令人聯想與基本法廿三條立法有關。但他認為，司法制度的獨立性不是只有海外法官參與審訊才存在，外界對香港法治的信心應建基於法庭裁決。

澳洲籍的香港終審法院海外非常任法官施覺民（James Spigelman）二○二○年因擔心港版國安法問題而辭職。

英國最高法院院長韋彥德勛爵（Lord Robert Reed）和副院長賀知義勛爵（Lord Patrick Hodge）則於二○二二年辭去香港終審法院非常任法官職務。他們認為香港政府「背離了政治自由和言論自由的價值觀」。

在郝廉思和岑耀信離職後，香港終審法院仍有八名海外非常任法官，包括三名英國籍法官、四名澳洲籍法官及一名加拿大籍法官。

香港特區行政長官李家超、律政司長林定國、終審法院首席法官張舉能昨日均發表聲明，對兩人請辭表示遺憾。李家超強調，香港已「由亂到治」，市民依法享有的人權和自由沒有任何改變，法院獨立公平審判不受干預沒有任何改變。