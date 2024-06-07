再通話美 王小洪：繼續在禁毒、非法移民遣返深化合作

大陸公安部長王小洪6日應約與美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）視訊通話，王小洪表示，雙方在禁毒、非法移民遣返等方面要「繼續深化合作」，他並呼籲美方應高度重視中方關切。這是兩人今年以來第三次接觸，雙方同意就禁毒和執法合作問題繼續保持溝通，釋出合作的最新進展。

新華社報導，王小洪表示，雙方應落實好兩國元首重要共識，堅持相互尊重、管控分歧、互利合作，繼續在禁毒、非法移民遣返、打擊跨國犯罪等方面深化合作，「推動執法合作取得更多務實成果」。他還表示，美方應高度重視中方關切，以實際行動體現應有誠意，為雙方合作注入正能量。

新華社報導並未提及馬約卡斯的說法；美國國土安全部官網也尚未發布相關新聞稿。

去年11月中拜習舊金山會晤後，中美領導人同意在一系列領域促進合作並管理緊張局勢，其中包含開展雙邊禁毒合作。為此，王小洪與馬約卡斯今年以來已三度接觸。

今年1月10日，兩人舉行視訊會議，就開展禁毒合作達成重要共識。隨後，美國總統副助理兼國土安全部副顧問達斯卡爾（Jen Daskal）一月底率領美國禁毒聯合代表團訪問北京，與王小洪舉行會談，中美禁毒合作工作組正式啟動。

王小洪與馬約卡斯2月18日在維也納實體會晤，雙方同意在禁毒和執法領域保持對話合作，王小洪還敦促美國停止無端滋擾中國留學生、取消針對中國相關機構和人員的簽證限制、改正將中國列為「主要毒品來源國」的錯誤做法等。

值得一提的是，由於從中南美洲非法「走線」入境美國的大陸偷渡客數量快速攀升，馬約卡斯4月曾向美國國家廣播公司新聞網表示，美中正就遞解大陸公民返陸一事談判，盼取得重大突破，他「希望」與王小洪的討論能使當前局面有所改變，強調「討論還在進行中」。

根據新華社報導，兩人此輪會談即有觸及「非法移民遣返」議題，但對於如何落實合作以取得成果，未有更細節的說明。