巴基斯坦總理訪中 習近平強調「鐵桿友誼歷久彌堅」

巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫4至8日訪問中國大陸，據新華社，大陸國家主席習近平7日下午在北京人民大會堂會見了夏巴茲。習近平強調，中巴鐵桿友誼歷久彌堅，感謝巴方在涉及中國核心利益和重大關切問題上長期堅定支持中國；夏巴茲回應，「一個中國原則」是巴政府堅定不移的承諾，沒有任何勢力可以動搖巴中鐵桿友誼。

據新華社，習近平表示，中方願和巴方堅定相互支持，拉緊合作紐帶，深化戰略協調，加速建構新時代更加緊密的中巴命運共同體，為區域和平、穩定、發展、繁榮做出更大貢獻。

他說，中巴鐵桿友誼歷久彌堅，關鍵在於雙方始終相互理解、高度信任、堅定支持。感謝巴方在涉及中國核心利益和重大關切問題上長期堅定支持中國。中國也將一如既往堅定支持巴方捍衛國家主權和領土完整，支持巴方走符合本國國情的發展道路，並支持巴方堅定打擊恐怖主義。

習近平說，中方願推動高品質共建「一帶一路」和巴方發展規劃對接，因地制宜展開農業、礦業、社會民生等領域合作，以打造中巴經濟走廊「升級版」為中心，共建增長、民生、創新、綠色、開放「五大走廊」，推動高品質共建中巴經濟走廊走深走實，協助巴基斯坦經濟社會發展。

在近年巴基斯坦幾度發生恐攻事件，造成參與中巴合作基建項目的中國人死亡的背景下，習近平也稱，希望巴方持續創造安全、穩定、可預期的營商環境，實質保障在巴中方人員、專案、機構安全。

據中方發布，夏巴茲表示，巴方將和中方持續高品質共建「一帶一路」，深化各領域務實合作，巴政府再次對今年3月達蘇恐襲事件造成中方人員遇難表示深切哀悼，將堅決打擊並嚴懲涉案恐怖分子，採取切實有效措施，確保在巴中方人員、機構的安全。

夏巴茲還說，他願重申，沒有任何勢力可以阻擋中國發展壯大，也沒有任何勢力可以動搖巴中鐵桿友誼。巴方將堅定不移做中國最可信賴的朋友和夥伴。「一個中國原則是巴政府堅定不移的承諾，台灣是中國領土不可分割的一部分。巴方將繼續毫不遲疑地堅定支持中國在涉台、涉藏、涉疆、南海等所有核心利益議題上的立場。」

據新華社報導，除了中國大陸外交部長王毅，中共中央軍委副主席張又俠也參加了這次會見。同日，夏巴茲還與大陸國務院總理李強、大陸全國人大常委會委員長趙樂際舉行了會見。