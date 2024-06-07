見巴西副總統 習近平：全面加強各領域交流合作

巴西副總統阿爾克明近日訪中，在他為巴西咖啡簽署了價值5億美元的備忘錄後，據大陸外交部消息，大陸國家主席習近平於7日下午在北京會見了阿爾克明，表示願和巴西明確構建中巴命運共同體的長遠目標，全面加強立法機構、政黨、地方、文化、教育、旅遊、青年等各領域交流合作。

習近平說，雙方要掌握兩國關係的戰略性，增強兩國關係的互利性，彰顯兩國關係的全面性，不斷密切戰略協作，賦予中巴友好新的時代內涵。

習近平表示，中方願和巴方明確構建中巴命運共同體的長遠目標，充分發揮中國－巴西高層協調與合作委員會的作用，鞏固傳統領域合作，拓展綠色經濟、數位經濟、創新等新興領域合作，加強共建「一帶一路」倡議與巴西「再工業化」、「南美一體化路線」等發展策略對接。

習近平提到，以慶祝建交50周年為契機，全面加強立法機構、政黨、地方、文化、教育、旅遊、青年等各領域交流合作，為中巴合作匯聚更多友善力量，提供更多強力支撐。

他說，中方支持巴西在國際舞台上發揮更大作用，支持巴西辦好今年二十國集團領導人峰會，願和包括巴西在內的拉共體（拉丁美洲和加勒比國家共同體）各方密切溝通，推動新時代中拉關係進一步發展。

據大陸方面發布的消息，阿爾克明說，他昨日和大陸國家副主席韓正主持召開巴西－中國高層協調與合作委員會第七次會議，取得正面成果。他表示，願和中方加強發展策略對接，歡迎更多中國企業赴巴西投資，加強基礎建設、農業、礦產、新能源汽車以及應對氣候變遷等領域合作。

在此之前，綜合巴西通訊社等外媒報導，身兼巴西發展、工業、貿易和服務部部長的阿爾克明，已於5日和大陸最大連鎖咖啡店瑞幸簽署了諒解備忘錄，用於推廣巴西咖啡。

根據協議，瑞幸將購買約12萬噸的巴西咖啡，價值約達5億美元，可望大幅增加巴西咖啡出口。此外，巴西還和中方達成將在上海建立一個促進貿易和投資中心的協議，以及簽署多項推廣巴西產品的合作備忘錄。