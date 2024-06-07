快訊

幸運兒是你嗎？大樂透頭獎1億元一注獨得 開在這家醫院旁

卸任海基會董事長 李大維感謝任內各方協助

中央社／ 台北7日電
李大維7日卸任海基會董事長，感性提到自己經歷過8位總統。（聯合報系記者廖士鋒／攝影）
李大維7日卸任海基會董事長，感性提到自己經歷過8位總統。（聯合報系記者廖士鋒／攝影）

海基會董事長李大維今天正式卸任，他表示在任內受到許多朋友的協助，內心充滿感恩。他回顧任內工作成果時表示，「涉及兩岸民眾權益的事都不是小事，每個案件海基會都相當看重」。

海峽交流基金會今天舉行第12屆董監事第3次聯席會議，李大維卸下董事長一職，新任董事長由鄭文燦接任。

李大維在致詞時表示，2度擔任海基會董事長一職，「今天我是以卸下公務擔子的心情離開這個職務」。

他說，第1次是2020年6月，卸下國安會秘書長的職務，首次來到海基會服務，那時疫情剛剛開始。到任2個月後，奉總統指示前往總統府擔任秘書長；去年2月，再度回到海基會，並與前秘書長邱垂正攜手合作，當時正好遇上疫情後的復甦期，兩岸航班恢復，民眾往來逐漸步入常軌，海基會服務案件也大幅增加。

李大維說，過去一年多來為了改善財務結構，積極對外募款，共減少短絀新台幣2282萬元。此外，去年文書驗證案件量創11年來新高；陸配返鄉案件也大幅增加，許多陸配因疫情3年大通證過期，無法返鄉，尋求海基會協助，去年案件量達2753件，是2022年1027件的2.7倍，更是2021年591件的4.7倍。

他表示，「海基會同仁仍兢兢業業，努力完成所有服務案件，因為涉及兩岸民眾權益的事都不是小事，每個案件海基會都相當看重，能與這麼一群優秀同仁共事，我感到非常榮幸」。

李大維說，在海基會任職期間受到許多朋友的協助，內心充滿感恩。

對於新任董事長鄭文燦、副董事長羅文嘉，李大維表示，「是相識多年的朋友，也是國家的優秀人才」，兩人不僅行政資歷完整，也有豐富的兩岸交流經驗。相信由他們所領導的海基會團隊，一定能為兩岸和平穩定與人民福祉，創造更大的貢獻。

李大維 海基會 疫情

延伸閱讀

接掌海基會 鄭文燦：兩岸關係是國家生存發展重中之重

地方政府申請參加海峽論壇 陸委會主委邱垂正：不樂見

團客赴陸遭滯留 邱垂正：人已回台會與當事人深度了解

台電喊桃園變電所不足 凌濤酸：在怪鄭文燦？

相關新聞

再通話美 王小洪：繼續在禁毒、非法移民遣返深化合作

大陸公安部長王小洪6日應約與美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）視訊通話，王小洪表示，雙方在...

巴基斯坦總理訪中 習近平強調「鐵桿友誼歷久彌堅」

巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫4至8日訪問中國大陸，據新華社，大陸國家主席習近平7日下午在北京人民大會堂會見了夏巴茲。習近平...

見巴西副總統 習近平：全面加強各領域交流合作

巴西副總統阿爾克明近日訪中，在他為巴西咖啡簽署了價值5億美元的備忘錄後，據大陸外交部消息，大陸國家主席習近平於7日下午在...

卸任海基會董事長 李大維感謝任內各方協助

前海基會董事長李大維今天正式卸任，他表示在任內受到許多朋友的協助，內心充滿感恩。他回顧任內工作成果時表示，「涉及兩岸民眾...

香港人的「30+5」…在德港人發起燭光集會活動 紀念六四民運35周年

2024年6月4日當晚，民間團體「香港人在德國」協會在柏林、杜塞爾多夫、漢堡、法蘭克福及慕尼黑等五個城市發起「nie vergessen，毋忘8964」燭光集會活動，以公開紀念六四民運35周年。

日指陸四船疑配機砲 陸海警：在釣魚島維權是必要舉措

中國海警7日一早發布，其2501艦艇編隊在釣魚台海域巡航後，日媒引述日本海上保安本部稱，有四艘中國海警船駛入日方主張的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。