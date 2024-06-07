日指陸四船疑配機砲 陸海警：在釣魚島維權是必要舉措

中國海警7日一早發布，其2501艦艇編隊在釣魚台海域巡航後，日媒引述日本海上保安本部稱，有四艘中國海警船駛入日方主張的「領海」，並首度確認均配備著疑為機砲的裝置。但今日傍晚，中國海警局發言人甘羽再發聲說，這是中國大陸「維護區域和平穩定、反制日方近期一系列消極舉動的必要舉措」，奉勸日方謹慎行、反躬自省、停止挑釁。

釣魚台，日稱尖閣諸島、大陸稱釣魚島。今天上午，中國海警官方微信帳號發布訊息稱，6月7日，中國海警2501艦艇編隊在「我釣魚島領海」內巡航。這是中國海警依法所進行的維權巡航活動。

隨後，日本NHK報導，日本第11管區海上保安本部表示，有四艘中國海警船於上午8時30分左右駛入釣魚台周邊的「鄰接區」，後於10時30分左右，相繼駛入釣魚台列嶼南小島的日方「領海」。

日本海上保安本部稱，過去中國海警四艘船隻中，通常只有一艘會配備疑似機砲的裝備，這次是首度確認四艘均有此配備。

日媒報導還稱，中國海警船在日方「領海」和外側「鄰接區」航行的連續航行天數，至6月7日已達169天，刷新過去紀錄。

對此，中國海警官方帳號7日傍晚再發布，「中國海警局發言人就日方炒作我釣魚島維權巡航發表談話」。

中國海警發言人甘羽說，6月7日，中國海警2501編隊在「我釣魚島領海」內依法開展維權巡航活動，這是我維護國家主權、安全和海洋權益的例行行動，是我維護區域和平穩定、反制日方近期一系列消極舉動的必要舉措。

甘羽稱，釣魚台及其附屬島嶼「是中國固有領土」，我們奉勸日方謹慎行、反躬自省、停止挑釁，中國海警將依法加強在中國管轄海域的巡航執法力度，堅決挫敗一切侵權挑釁圖謀。

近期，中日關係持續緊張，除了中方持續喊話日方應在涉台議題上謹言慎行外，日前還發生大陸網紅「鐵頭」在在日本靖國神社的一根石柱上塗鴉，並脫下褲子撒尿，以及大陸影音平台Bilibili上，出現疑似日本海上自衛隊的護衛艦「出雲號」，遭無人機在未經允許下拍攝的影片。