美售台F-16零附件 陸國防部：持續加強練兵備戰

美國將對台出售總價值約3億美元的Ｆ-16戰機零配件及相關服務，大陸國防部發言人張曉剛7日表示，敦促美方立即撤銷對台軍售計畫，停止以任何方式武裝台灣，並稱「中國人民解放軍持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

我外交部昨天宣布，已收到美國政府正式通知，將對台出售總價值約3億美元的Ｆ-16型機全妥善「通用」及「專用」航材零附件二案；這是美國拜登政府上台以來第14度宣布對台軍售。對此，大陸國防部、外交部7日均做出回應。

據大陸國防部發布發言人張曉剛就美對台軍售「答記者問」，張曉剛說，美國向「中國台灣地區」出售武器，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，「嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定，我們對此強烈不滿、堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

他說，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方為「台獨」分裂勢力撐腰打氣，推高台海緊張局勢，一步步將台灣推向危險境地，最終也將傷及自身。

張曉剛說，中方敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述對台軍售計劃，停止以任何方式武裝台灣，以實際行動維護兩軍關係大局。「中國人民解放軍持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

在今日下午的記者會上，大陸外交部發言人毛寧也說，美國嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。「中方對此強烈不滿、堅決反對。」

毛寧說，當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀的最大破壞，就是「台獨」勢力的分裂活動和以美國為首的外部勢力對其縱容支持。

她說，「台獨」與台海和平水火不容。民進黨當局妄圖「以武謀獨」，美國執意「以武助獨」，是在逆歷史潮流而動，只會加劇台海緊張，注定落得失敗的下場。「中國將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。」