快訊

顧立雄下令國軍不練刺槍 刺槍術達人揭「格鬥時5優勢」憂恐捨本逐末

「4.5億天價保單」1次付清！被保人是0歲男嬰 業者證實：5歲起年領千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美售台3億美元Ｆ16零附件 陸國防部要求美國：立即撤銷

聯合報／ 大陸中心／即時報導
針對美國再度軍售台灣，大陸國防部新聞發言人張曉剛稱，解放軍將持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整。（圖／取自大陸國防部微信公眾號）
針對美國再度軍售台灣，大陸國防部新聞發言人張曉剛稱，解放軍將持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整。（圖／取自大陸國防部微信公眾號）

美國日前正式通知我方，將對台出售總價值約3億美元的Ｆ-16型機全妥善「通用」及「專用」航材零附件二案，為拜登政府第14度對台軍售。對此，大陸國防部新聞發言人張曉剛7日要求美方立即撤銷上述對台軍售計劃，以實際行動維護兩軍關係大局。

針對美國再度對台軍售，根據大陸國防部7日傍晚發布的新聞稿，張曉剛表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定。「我們對此強烈不滿、堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。」

張曉剛稱，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方為台獨分裂勢力撐腰打氣，推高台海緊張局勢，一步步將台灣推向危險境地，最終也將傷及自身。

他敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述對台軍售計劃，停止以任何方式武裝台灣，以實際行動維護兩軍關係大局。中國人民解放軍持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國 軍售

延伸閱讀

賴總統與印度總理互動惹怒陸 美國：正常外交事務

美海防隊軍官在台演講 強調理念相近國海域情資共享

再為「鐵桿兄弟」說話 普亭：中國經濟模式比美國有效

拜登：不會用美武器攻擊克宮 僅俄邊境使用

相關新聞

接掌海基會 鄭文燦：兩岸關係是國家生存發展重中之重

新政府上任後，海基會董監事會7 日下午進行換屆，新任董事長鄭文燦指出，海基會是依照憲法以及兩岸人民關係條例成立，「對兩岸...

美售台F-16零附件 陸國防部：持續加強練兵備戰

美國將對台出售總價值約3億美元的Ｆ-16戰機零配件及相關服務，大陸國防部發言人張曉剛7日表示，敦促美方立即撤銷對台軍售計...

日指陸四船疑配機砲 陸海警：在釣魚島維權是必要舉措

中國海警7日一早發布，其2501艦艇編隊在釣魚台海域巡航後，日媒引述日本海上保安本部稱，有四艘中國海警船駛入日方主張的「...

香港人的「30+5」…在德港人發起燭光集會活動 紀念六四民運35周年

2024年6月4日當晚，民間團體「香港人在德國」協會在柏林、杜塞爾多夫、漢堡、法蘭克福及慕尼黑等五個城市發起「nie vergessen，毋忘8964」燭光集會活動，以公開紀念六四民運35周年。

罕見！陸4海警船巡航釣魚台皆搭載機關砲 日本嚴正抗議

大陸海警7日再派出艦艇編隊赴釣魚台領海內巡航，並稱是「依法所進行的維權巡航」。日本第11管區海上保安總部隨後通報指出，此...

美售台3億美元Ｆ16零附件 陸國防部要求美國：立即撤銷

美國日前正式通知我方，將對台出售總價值約3億美元的Ｆ-16型機全妥善「通用」及「專用」航材零附件二案，為拜登政府第14度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。