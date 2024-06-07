美售台3億美元Ｆ16零附件 陸國防部要求美國：立即撤銷

美國日前正式通知我方，將對台出售總價值約3億美元的Ｆ-16型機全妥善「通用」及「專用」航材零附件二案，為拜登政府第14度對台軍售。對此，大陸國防部新聞發言人張曉剛7日要求美方立即撤銷上述對台軍售計劃，以實際行動維護兩軍關係大局。

針對美國再度對台軍售，根據大陸國防部7日傍晚發布的新聞稿，張曉剛表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定。「我們對此強烈不滿、堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。」

張曉剛稱，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方為台獨分裂勢力撐腰打氣，推高台海緊張局勢，一步步將台灣推向危險境地，最終也將傷及自身。

他敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述對台軍售計劃，停止以任何方式武裝台灣，以實際行動維護兩軍關係大局。中國人民解放軍持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整。