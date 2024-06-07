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公職生涯經歷8位總統 李大維今卸任海基會董事長

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
李大維7日卸任海基會董事長，感性提到自己經歷過8位總統。（記者廖士鋒／攝影）
李大維7日卸任海基會董事長，感性提到自己經歷過8位總統。（記者廖士鋒／攝影）

兩度擔任海基會董事長的李大維7日正式卸任，他發表致詞感性地提到自己公職生涯，經歷過8位總統，很榮幸能夠被前總統蔡英文委以重任，兩度擔任海基會董事長職務，「今天是我以卸下公務擔子的心情來離開這個職務」，他期許未來新董事長鄭文燦與秘書長羅文嘉領導的海基會團隊，「一定能為兩岸和平穩定與人民福祉，創造更大的貢獻」。

李大維7日下午最後一次以海基會董事長身分，主持第12屆董監事第3次聯席會議，他指出自己2度擔任海基會董事長一職，第1次是2020年6月，他卸下國安會秘書長的職務，首次來到海基會服務， 2個月後轉任總統府秘書長；去年2月再度回到海基會。他表示，「去年一年發函大陸海協會的函件高達3,179件，超過疫情3年總和，創下10年來新高，我有幸躬逢其盛，參與其中」。

李大維歷數海基會積極開設台商講座、台商子女夏冬令營等服務領域，並指出，不論是疫情期間兩岸交流受阻，還是解封後恢復交流，「深刻感受到兩岸交流的必要，也見證許多佳話」。

他回顧自己的公職生涯，表示從自己進入駐美代表處擔任諮議一職，從基層文官到特任官，一共歷經了6位總統，如果加上服兵役2年，是8位總統，涵蓋了中華民國憲政史。「40多年來，無論是站在外交前線，還是隱身國安幕後，為中華民國爭取國家利益，我從未退縮，感謝賴清德總統容許我卸任公職，該是交棒給年輕優秀人才的時候了」。

他讚許海基會新董事長鄭文燦是眾所周知的「知中派」，新秘書長羅文嘉也是資深文化人，「兩位都是我相識多年的朋友，也是國家的優秀人才，不僅行政資歷完整，也有豐富的兩岸交流經驗」。期許兩位所領導的海基會團隊，「一定能為兩岸和平穩定與人民福祉，創造更大的貢獻」。

李大維致詞結束後，現場董監事響起將近20秒的掌聲，李大維並與董監事一一握手致謝，隨後離開會場，結束在海基會的工作，隨後董監事選舉鄭文燦為新任董事長，目前海基會官網已經把董事長欄位，更新為鄭文燦，副董事長則有兩位，為許勝雄與羅文嘉，後者並兼任秘書長。

李大維 海基會 鄭文燦

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