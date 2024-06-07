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中國政府部分職位政審 在境外逾半年不會獲聘

中央社／ 台北7日電

中國北京市公安局平谷分局公開招聘40名勤務輔警，列明曾連續6個月以上在國（境）外留學或工作等，在國（境）外的經歷和政治表現難以考察的，不會獲聘。今年4月國家移民管理局招聘時，有同樣情況者不得報考。

北京市公安局平谷分局4日發布有關公開招聘40名勤務輔警的公告，當中除了列明職位職責，及一般條件，如年齡，身體質素等外，也列明一些不得聘用的情況，包括「曾連續6個月以上在國（境）外留學、工作、生活，在國（境）外期間經歷和政治表現難以考察的」。

其他不得聘用的情況，包括曾被開除公職、受過行政拘留處罰或因涉及賭博、毒品、賣淫、嫖娼等其他治安管理處罰等。

今年4月中國國家移民管理局發布公告，指國家移民管理局所屬出入境管理信息技術研究所、移民事務服務中心、警務保障中心3個事業單位公開招聘事業編制人民警察，也列明一些不能報考的情況，包括「曾連續6個月以上在國（境）外留學、工作或生活，國（境）外期間經歷和政治表現難以進行考察的」。

中國近年強調國家安全，去年7月1日起實施新修訂的反間諜法，外界認為關於「間諜行為」與「國家安全利益」的定義模糊寬泛。

今年5月1日起中國實施新修訂的「保守國家秘密法」，當中包括涉密人員在脫密期內，不得以任何方式洩露國家秘密；脫密期結束後，應當遵守國家保密規定，對知悉的國家秘密繼續履行保密義務。

移民 考察

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