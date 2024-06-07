接掌海基會 鄭文燦：兩岸關係是國家生存發展重中之重

新政府上任後，海基會董監事會7 日下午進行換屆，新任董事長鄭文燦指出，海基會是依照憲法以及兩岸人民關係條例成立，「對兩岸的穩健開放、逐階段的開放，我們是準備好的」，同時強調「兩岸的關係是我們國家生存發展重中之重」。

海基會7日下午在大樓大會廳舉行第12屆董監事第3次聯席會議，選舉前行政院副院長鄭文燦擔任董事長、羅文嘉擔任秘書長，同時，去年底才當選新一屆董事長的李大維則正式卸任。

鄭文燦在當選後致詞指出，海基會是依照憲法以及兩岸人民關係條例成立，目的是能夠促進兩岸的交流對話以及協商。海基會受陸委會的授權跟委託和處理各項兩岸事務，「我們當然希望能夠把服務交流的工作打底做好」。

他強調，疫情三年其實海基會工作並沒有中斷，去年疫後的復甦，單單文書驗證就增加到36萬件，多了50%，「可見兩岸有很多的事務仍然需要海基會在第一線扮演重要的角色」。

對於新舊兩任總統的兩岸關係政策，鄭文燦指出兩者都秉持著立場堅定、態度穩健，善意交流，希望能夠促進兩岸的更和平、更善意、更對話的方向。他表示，賴總統的就職演說提到會依照中華民國憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在「四個堅持」下，能夠用交流取代圍堵，對話取代對抗，也能夠希望自信交流。

鄭文燦強調，「對兩岸的穩健開放、逐階段的開放，我們是準備好的」。他並以賴清德總統說的希望從恢復觀光交流以及開放大陸的學位生來台就學開始，指出「我想我們會秉持著這樣的信念，希望交流是基礎，有交流才會有理解，也才會有諒解，我們希望能夠增加理解，促進諒解」。

他指出，「兩岸的關係是我們國家生存發展重中之重」，通過交流可以讓和平有更好的基礎，減少意外、也降低風險，也讓和平成為共同的語言，「這還是我們最高的目標」。

他坦言，這份工作「對我來講是不同的挑戰」，並說明他與羅文嘉在台大就認識，兩人並有諸多工作交集，「一定要全力依照政府政策，把海基會的角色扮演好」。他最後指出，海基會站在第一線，「希望每一步都是穩健的」，表示千里之行始於足下，希望每一步的交流都是秉持著善意做出發點，能夠讓彼此有更多的理解，「這應該是未來台灣在新政府上任之後非常重要的領域」。