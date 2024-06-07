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提升能戰能勝能力 東部戰區海軍展開導彈快艇實彈訓練

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
東部戰區海軍某部組織近日有多艘導彈快艇，連續多天在東海某海域演練。（圖／取自央視）
東部戰區海軍某部組織近日有多艘導彈快艇，連續多天在東海某海域演練。（圖／取自央視）

央視7日報導，東部戰區海軍某部組織近日有多艘導彈快艇，連續多天在東海某海域演練，演練中實際使用武器和編隊運動，各艇依次展開編隊運動、大角度轉向，情報偵察與電子防禦等課目訓練。

央視報導指出，此次訓練立足複雜條件淬鍊兵力，重點放在指揮控制、人員配合和緊急情況處置，檢驗武器裝備性能的同時，進一步提升部隊能戰能勝的能力。

據央視報導，編隊在遇到可疑目標時迅速調整陣位，組成攻擊、防禦兩個陣型，並隨即展開對海輕武器實彈射擊。導彈快艇大隊成員表示，要在有限時間跟蹤抓取、參數調整、校對射擊，目的就是在規定的時間內完成對目標的摧毀。

香港《東方日報》引述美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）分析指，比起封鎖，大陸短期內更可能對台灣進行「隔離」（quarantine），即先公布加強海關規定，並在台灣海港外部署執法船隻盤查，登上不合規定的船隻，藉此對外宣示大陸有權將台灣全島列為「隔離區」，從而建立台海新常態。

報告指出，「隔離」與已備受討論的「封鎖」並不相同，後者試圖切斷台灣與世界聯繫，屬於會令形勢升級的軍事行動；隔離則由執法單位主導，目的是將局勢保持在武裝衝突的門檻以下。

央視 導彈 隔離

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