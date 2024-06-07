港媒：中國政府嚴管官員、國企高管出境

COVID-19疫情過後，中國官方仍在收緊對公職人員，以及國有企業、國有銀行等事業單位人員的旅行限制。有消息人士指出，許多人感到灰心，甚至連提出申請出境都不敢。

南華早報6日報導指出，一年來，從中央到縣，中國各部門不斷頒布限制私人出境的新規定，涵蓋範圍更廣，並對已覆蓋的人群進行更為嚴格的審查。

報導進一步指出，除了幾乎所有公職人員都涵蓋在內以外，大部分國有企業和金融部門的員工，以及學校和醫院的領導層也在管控範圍內。

這些人需要上繳或是被鎖住護照，若想獨自出國旅行，必須申請，且需要經過一系列複雜、不透明的審批程序。

在中共系統中擔任較高職務或涉密崗位的員工，所受到的出境限制會更加嚴格。尤其是「局長」以上級別的官員，即便在退休後，也會受到永久性的嚴格約束。

同時，公安和邊境管制部門不斷更新邊控名單，監控未經授權的出境行為。

上述政策令許多人感到灰心，有消息人士指出，許多人連試著申請出境都不敢。

報導援引一位東南部省分的官員透露，他去年夏天申請出國參加兒子在英國牛津大學的畢業典禮，但遭拒絕，理由是「此類請求沒有批准的先例」，今年他請求前往香港探望兒子，也遭到拒絕。

有知情人士指出，今年春天，中國南方一家媒體集團沒收所有記者的護照。去年12月，浙江省溫州市規定，對副司級以上官員在退休後至少兩年內繼續實施旅遊限制。

報導引述柏林「墨卡托中國研究中心」（Merics）中國內政專家德林豪森（Katja Drinhausen）的說法指出，儘管收緊旅遊限制可能是為了要遏制貪腐，但這也反映出中國政府深沈的不安全感。

她說，中國政府深沈的不安全感來自於不想讓民眾離開，因為中國民眾到訪外國可以說想說的，並且聽到海外的聲音。