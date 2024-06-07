快訊

他見賣場這台「懷舊電扇」逾5千元直呼好貴 過來人曝2優勢：值得

養小孩4階段根本是錢坑！「從出生到大學畢業」至少X百萬

AI指考能上台大醫科嗎？網紅實測「數學分數墊底」 僅能錄取2系

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國外交部新聞司長人選 港媒點名毛寧、耿爽有機會

中央社／ 台北7日電
中國常駐聯合國代表團副代表耿爽（圖）被點名可能成為下任中國外交部新聞司司長。（圖／擷取自大陸外交部網站）
中國常駐聯合國代表團副代表耿爽（圖）被點名可能成為下任中國外交部新聞司司長。（圖／擷取自大陸外交部網站）

港媒星島日報今天發布一則分析文，點名現任中國外交部發言人之一的毛寧、現任中國常駐聯合國代表團副代表耿爽，以及曾任新聞司副司長的于敦海，其中一人可能是下任中國外交部新聞司司長。

星島日報今天的「中國觀察：新聞司長花落誰家？」，分析下一位中國外交部新聞司司長可能的人選。

文章指出，原本中國外交部發言人汪文斌一度被認為是新聞司司長的人選，但現以候任駐柬埔寨大使的身份拜會國家國際發展合作署署長羅照輝，顯然新聞司司長另有人選。

文章稱，中國外交部新聞司司長知名度高，且經常陪伴領導人參加外事活動，一般都獲得晉升。幾任外長錢其琛、李肇星、秦剛都擔任過此職。

文章表示，最近20多年的6位新聞司司長孔泉、劉建超、馬朝旭、秦剛、陸慷、華春瑩，全部都升官。

孔泉曾任中央外事辦常務副主任，劉建超現任中聯部部長，馬朝旭現任外交部常務副部長，均為正部級，陸慷和華春瑩剛剛分別晉升為中聯部副部長、外交部副外長。

至於下任的新聞司司長會是誰？文章剖析，過去幾名司長，劉建超、秦剛、華春瑩都當過新聞司副司長、發言人。

若按照這一標準，現任的發言人毛寧不失為人選。

毛寧曾任駐美使館參贊、外交部亞洲司副司長，還掛職擔任過四川樂山市副市長，經歷豐富。

另外，文章也指出，現任中國常駐聯合國代表團副代表（特命全權大使銜）耿爽，曾任外交部發言人，但暫時沒有他卸任的傳聞。

曾任新聞司副司長的駐馬爾他大使于敦海5日離任回國，但于敦海沒有當過發言人。

不過，文章說，新聞司司長不一定必須要有新聞司的經歷。

文章列舉，孔泉長期在西歐司工作，馬朝旭是由政策研究司司長轉任，陸慷長期在國際司、美大司，由駐美公使調任新聞司司長。

中國官方在5月27日宣布任免國家工作人員，新聞司司長華春瑩升任外交部副部長。至今新聞司司長的人選尚未公布。

外交部 華春瑩

延伸閱讀

美中副外長華府會談 馬朝旭：台獨與台海和平水火不容

美中副外長會談4小時 馬朝旭：台獨與台海和平水火不容

岸田會見劉建超 願加強日中高層往來

劉建超東京演講 籲日本了解台灣問題敏感性

相關新聞

兩英國法官辭任港終審法院 一人指因香港「政治狀況」

來自英國的香港終審法院非常任法官岑耀信勳爵（Lord Sumption）及郝廉思勳爵（Lord Collins）宣布辭任...

團客赴陸遭滯留 邱垂正：人已回台會與當事人深度了解

對於近日驚傳有民眾已團客身分赴陸旅遊期間被留置，且是首次發生，引起不少注意，而陸委會主委邱垂正7日在立法院指出，初步了解...

公安部長王小洪與美國土部長通話：繼續在禁毒等領域合作

據新華社昨午夜訊息，大陸國務委員、公安部長王小洪昨6日應約與美國國土安全部長馬約卡斯視訊通話。王小洪表示，雙方應落實兩國...

中國外交部新聞司長人選 港媒點名毛寧、耿爽有機會

港媒星島日報今天發布一則分析文，點名現任中國外交部發言人之一的毛寧、現任中國常駐聯合國代表團副代表耿爽，以及曾任新聞司副...

國人赴陸遭脫光盤查 卓揆：列為評估兩岸解禁重要依據

針對兩岸關係緊張，近日更傳出，我國國人赴南京藝術書展擺攤，遭公安帶走逼全身脫光調查。對此，行政院長卓榮泰7日表示，第一時...

地方政府申請參加海峽論壇 陸委會主委邱垂正：不樂見

兩岸交流平台「海峽論壇」6月15日將在廈門舉行，雲林縣、金門縣政府已經向陸委會申請赴中許可。陸委會主委邱垂正今天表示，陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。