兩英國法官辭任港終審法院 一人指因香港「政治狀況」

來自英國的香港終審法院非常任法官岑耀信勳爵（Lord Sumption）及郝廉思勳爵（Lord Collins）宣布辭任香港終審法院。郝廉思回應，辭任香港終審法院是因為香港「政治狀況」。

該消息由英國著名法律評論家羅森伯格（Joshua Rozenberg）率先發布，並指出兩位法官是事先安排好同時辭任。

郝廉思回應Rozenberg時表示，辭任香港終審法院是因為香港「政治狀況」，但又說會對香港終審法院及法官獨立性有充分信心；岑耀信則回應，會在適當時候作出回應。

據香港01報導，英國最高法院院長韋彥德（Lord Robert Reed ）與副院長賀知義（Lord Patrick Hodge）2021年辭任香港終案法院非常任法官時，岑耀信決定留任時表示，有人要求英籍法官辭任，與司法獨立及法治無關，而是要藉由英籍法官參與政治抵制向中國政府施壓。韋彥德和賀知義則回應，沒有受到任何政治壓力而做決定。

美國喬治城大學亞洲法中心香港法學者黎恩灝告訴美國之音記者，「其中一位表達是因為政治理由，這個政治理由的含意很廣泛，但這幾個月發生的政治事件，最關鍵的就是政府通過23條的立法，最近在六四前後香港政府也動用這條法例去拘捕一些和平表達的人士。」

英國人權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）研究及政策顧問Megan Khoo對美國之音表示，歡迎兩位法官的決定，「我們很高興看到，在爭取外國法官辭任香港終審法院後，岑耀信和郝廉思終於醒悟過來，並決定在香港日益嚴厲的國家安全框架下，他們已經看夠了。現在，還有七名外籍法官需要離開。」

對此，香港行政長官李家超、終審法院首席法官張舉能、律政司司長林定國在7日凌晨連發聲明回應，紛紛表示遺憾。李家超發布聲明表示，「香港已由亂到治，法院獨立公平審判案件不受干預沒有任何改變，唯一不同的，是國家安全已得到更有效保障。」

張舉能於聲明中指出，終審法院首席法官完全有信心，會繼續全面履行作為香港最高上訴法院的憲制角色，不會因其法院人員變動而影響運作；林定國指出，這一事件絕不會動搖或減損律政司堅持維護法治。