地方政府申請參加海峽論壇 陸委會主委邱垂正：不樂見
兩岸交流平台「海峽論壇」6月15日將在廈門舉行，雲林縣、金門縣政府已經向陸委會申請赴中許可。陸委會主委邱垂正今天表示，陸委會不樂見地方政府去海峽論壇，希望大家共同努力維持國家主權，並以台灣利益做考量。
行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院備質詢。邱垂正進入議場前接受媒體聯訪，針對地方政府申請參加海峽論壇，邱垂正表示，地方政府如果去海峽論壇，陸委會不樂見，因為海峽論壇是中共片面用交流包裝的統戰平台。
邱垂正呼籲，國人參加活動，除注意自身的安全之外，也要遵守兩岸相關法規，並注意社會觀感，希望大家要一起來努力維護國家主權，並以整體台灣的利益做考量。
有關一名台灣團客到大陸旅遊被中途帶走並留置，邱垂正說，陸委會有初步了解，有一名團客被滯留，不過這位人士已經回到台灣。陸委會的臉書、各種宣傳平台都呼籲國人赴陸要注意自己的人身安全，審慎做好評估。
至於滯留原因，邱垂正說，主管機關有初步了解，也會跟當事人深度了解。
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