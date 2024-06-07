快訊

黃仁勳試探兩岸紅線 輝達陸市占急縮還能老神在在？

找到了！空軍士兵泳渡基隆河失蹤 搜救近60小時發現浮屍

回擊北韓糞便氣球！南韓空飄20萬份反金正恩傳單與KPOP音樂

地方政府申請參加海峽論壇 陸委會主委邱垂正：不樂見

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
陸委會主委邱垂正今天表示，陸委會不樂見地方政府去海峽論壇，希望大家共同努力維持國家主權，並以台灣利益做考量。記者王千豪／攝影
陸委會主委邱垂正今天表示，陸委會不樂見地方政府去海峽論壇，希望大家共同努力維持國家主權，並以台灣利益做考量。記者王千豪／攝影

兩岸交流平台「海峽論壇」6月15日將在廈門舉行，雲林縣、金門縣政府已經向陸委會申請赴中許可。陸委會主委邱垂正今天表示，陸委會不樂見地方政府去海峽論壇，希望大家共同努力維持國家主權，並以台灣利益做考量。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院備質詢。邱垂正進入議場前接受媒體聯訪，針對地方政府申請參加海峽論壇，邱垂正表示，地方政府如果去海峽論壇，陸委會不樂見，因為海峽論壇是中共片面用交流包裝的統戰平台。

邱垂正呼籲，國人參加活動，除注意自身的安全之外，也要遵守兩岸相關法規，並注意社會觀感，希望大家要一起來努力維護國家主權，並以整體台灣的利益做考量。

有關一名台灣團客到大陸旅遊被中途帶走並留置，邱垂正說，陸委會有初步了解，有一名團客被滯留，不過這位人士已經回到台灣。陸委會的臉書、各種宣傳平台都呼籲國人赴陸要注意自己的人身安全，審慎做好評估。

至於滯留原因，邱垂正說，主管機關有初步了解，也會跟當事人深度了解。

海峽論壇 邱垂正 陸委會

延伸閱讀

團客赴陸遭滯留 邱垂正：人已回台會與當事人深度了解

國人在陸被脫光檢查 卓榮泰：中國法律不明確 程序不完整

傅崐萁嗆覆議失敗下台 卓榮泰：依憲法無辭職選項

冷眼集／卓榮泰意圖求戰 埋下朝野未爆彈

相關新聞

兩英國法官辭任港終審法院 一人指因香港「政治狀況」

來自英國的香港終審法院非常任法官岑耀信勳爵（Lord Sumption）及郝廉思勳爵（Lord Collins）宣布辭任...

團客赴陸遭滯留 邱垂正：人已回台會與當事人深度了解

對於近日驚傳有民眾已團客身分赴陸旅遊期間被留置，且是首次發生，引起不少注意，而陸委會主委邱垂正7日在立法院指出，初步了解...

王毅會見古巴外長：堅決反對美國對古無理封鎖

據大陸外交部昨深夜發布訊息，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅昨6日在北京同古巴國家主席特使、外交部長羅德里格斯舉行會...

公安部長王小洪與美國土部長通話：繼續在禁毒等領域合作

據新華社昨午夜訊息，大陸國務委員、公安部長王小洪昨6日應約與美國國土安全部長馬約卡斯視訊通話。王小洪表示，雙方應落實兩國...

地方政府申請參加海峽論壇 陸委會主委邱垂正：不樂見

兩岸交流平台「海峽論壇」6月15日將在廈門舉行，雲林縣、金門縣政府已經向陸委會申請赴中許可。陸委會主委邱垂正今天表示，陸...

從設想變現實 中吉烏三國昨簽署「中吉烏鐵路」政府間協定

新華社昨晚間報導，中國－吉爾吉斯斯坦－烏茲別克鐵路項目（簡稱中吉烏鐵路）三國政府間協定簽字儀式在北京舉行，大陸國家主席習...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。