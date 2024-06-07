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團客赴陸遭滯留 邱垂正：人已回台會與當事人深度了解

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會主委邱垂正對於團客在大陸被留置表示，「初步跟主管機關了解，也會跟當事人再深度了解這個個案」。圖為邱垂正6日晚間參加活動。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會主委邱垂正對於團客在大陸被留置表示，「初步跟主管機關了解，也會跟當事人再深度了解這個個案」。圖為邱垂正6日晚間參加活動。（記者廖士鋒／攝影）

對於近日驚傳有民眾已團客身分赴陸旅遊期間被留置，且是首次發生，引起不少注意，而陸委會主委邱垂正7日在立法院指出，初步了解有一位團客被滯留，不過已回台，目前已初步跟主管機關了解原因，也會跟當事人深度了解。

陸委會副主委梁文傑6日下午在記者會上披露這起案件，受到廣泛關注，據了解這是在福建的案例，參加的是五天四夜遊，直到團員都已返台，當事人才被放回。

邱垂正7日表示，「我們有初步了解，有團客一位被滯留，不過已經回到台灣來」，他指出陸委會也在臉書、各種宣傳平台，呼籲國人赴陸要注意自己人身安全，審慎做好評估，如果真的要赴陸，也一定要到國人赴大陸地區動態登錄平台去申請，「能夠確保自己安全」。

至於最受關注的遭到留置原因的部分，邱垂正並未多做說明，僅僅指出「初步跟主管機關了解，也會跟當事人再深度了解這個個案」。此前梁文傑同樣也沒有多做解釋。

此外，對於有地方政府將去廈門參加海峽論壇，邱垂正重申陸委會立場是「不樂見」，他指出因為海峽論壇是中共片面用交流包裝的統戰平台，也呼籲國人去參加活動，「除了注意自身安全之外，也要遵守兩岸相關法規」，並提到要注意社會觀感、國際視聽，一起維護國家主權和整體台灣利益。

主管 邱垂正 陸委會

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