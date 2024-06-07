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王毅會見古巴外長：堅決反對美國對古無理封鎖

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
2024年6月6日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同古巴國家主席特使、外交部長羅德里格斯舉行會談。圖／擷取自大陸外交部網站
2024年6月6日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同古巴國家主席特使、外交部長羅德里格斯舉行會談。圖／擷取自大陸外交部網站

據大陸外交部昨深夜發布訊息，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅昨6日在北京同古巴國家主席特使、外交部長羅德里格斯舉行會談。王毅表示，中國將繼續在國際舞台上仗義執言，堅決反對美國對古無理封鎖，反對美將古列入「支恐國家名單」。

王毅說，中古是彼此信賴的好朋友、志同道合的好同志，也是患難與共的好兄弟，共同的理想信念將我們緊密連結在一起。建交60多年來，面對國際風雲變幻，兩黨兩國傳統友好歷久彌新、不斷深化，成為社會主義國家團結合作、真誠互助的典範。一年來，兩國元首兩度會晤，雙方達成攜手共建中古命運共同體重要共識，展現了中古命運與共的鮮明特徵。

王毅強調，中方高度評價古巴堅持真理、不畏強權，為世界進步事業樹立起自強不息的旗幟，祝賀古巴去年成功舉辦「77國集團和中國」哈瓦那峰會，發出南南合作的共同呼聲，讚賞古巴總是第一時間在國際多邊場合挺身而出，支持中方正當立場。

他表示，中方同樣堅定支持古巴捍衛國家主權、反對外來干涉，將繼續在國際舞台上仗義執言，堅決反對美國對古無理封鎖，反對美將古列入「支恐國家名單」。願同古方共同落實兩國元首共識，將高水準政治互信轉化為更多務實合作舉措，應對好古巴當前面臨的各種挑戰，發展好兩黨兩國特殊友好關係，為維護世界和平作出貢獻。

羅德里格斯表示，古中同為社會主義國家，始終互相信任，是親密無間的戰友、兄弟和同志。兩國特殊友好關係有著深厚的民意基礎，是值得弘揚傳承的寶貴財富。古巴衷心感謝中方為古巴反抗美國無理封鎖干涉、克服經濟運行暫時困難給予的有力支持，將毫不動搖堅持古中友好，繼續堅定恪守一個中國原則。

他說，古巴願同中方共同推動古中命運共同體建設，借鏡中國成功經驗，將共建「一帶一路」視為重中之重，推動雙方務實合作更好造福人民。古巴高度讚賞中國展現大國擔當，為促進世界和平安全、維護公平正義發揮引領作用，將同中方加強戰略協作，攜手推進全球南方議程。

雙方也就加強中拉合作等共同關心的問題交換了意見。

2024年6月6日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同古巴國家主席特使、外交部長羅德里格斯舉行會談。圖／擷取自大陸外交部網站
2024年6月6日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同古巴國家主席特使、外交部長羅德里格斯舉行會談。圖／擷取自大陸外交部網站

古巴 王毅 美國

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