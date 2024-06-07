從設想變現實 中吉烏三國昨簽署「中吉烏鐵路」政府間協定

新華社昨晚間報導，中國－吉爾吉斯斯坦－烏茲別克鐵路項目（簡稱中吉烏鐵路）三國政府間協定簽字儀式在北京舉行，大陸國家主席習近平、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫影片祝賀協定簽署。習近平指出，中吉烏鐵路是中國同中亞互聯互通的戰略項目，是三國共建「一帶一路」合作的標誌性工程。三國政府間協定的簽署，將為中吉烏鐵路項目建設提供堅實的法律基礎，標誌著中吉烏鐵路正由設想變為現實，向國際社會展現了三國攜手促合作、共同謀發展的堅定決心。

習近平表示，中國願同吉爾吉斯、烏茲別克兩國一道，再接再厲，為啟動工程建設作好各項準備，早日建成這條惠及三國和三國人民、助力地區經濟社會發展的戰略通道。

中吉烏鐵路自新疆南疆喀什站引出，經中國與吉爾吉斯斯坦邊境的伊爾克什坦（南線方案）或吐爾尕特山口（北線方案），再經吉爾吉斯斯坦奧什州邊境小城卡拉蘇，至烏茲別克東部重要城市安集延。這一鐵路線一旦建成，中國的貨物運往東歐和中東國家就成為現實，成為中歐班列走南線即經中亞、中東到小亞細亞進入東歐後抵達歐洲成為現實，將成為大陸貨物運往歐洲的最短路線之一。

而昨天此一三國協定在三國總統見證下簽署，形同宣告中吉烏鐵路從動工到未來完工，都已掃除障礙，塵埃落定。根據規劃，中吉烏鐵路全長約523公里，其中中國境內213公里，吉爾吉斯境內260公里，烏茲別克境內約50公里。

新華社則報導稱，中吉烏鐵路起自新疆喀什，經吉爾吉斯進入烏茲別克境內，未來可向西亞、南亞延伸，建成後將極大促進三國互聯互通，帶動地區經濟社會實現更快發展。

報導稱，吉爾吉斯總統札帕羅夫表示，中吉烏鐵路是三國共建「一帶一路」的旗艦工程，建成後將成為亞洲到歐洲和波斯灣國家的新運輸線，對促進沿線各國乃至整個地區互聯互通、加強經貿往來意義重大。希望這條鐵路早日建成運營，為推動地區共同發展、增進各國人民福祉提供新助力。

米爾濟約耶夫表示，今天的簽署儀式具有歷史意義，是地區互聯互通建設邁出的務實步伐。中吉烏鐵路將成為聯通中國同中亞國家的最短陸上通道，還可打通南亞、中東國家大市場，有利於進一步擴大地區國家對華合作，深化國家間友好關係，符合各國長遠利益。