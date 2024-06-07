陸諷美濫用安全：世界罩戰爭陰雲

面對美國為首的西方國家持續推進「去風險」的對中政策，中共中央對外聯絡部部長劉建超近日在一場研討會上，批評「有些國家」以應對安全風險和挑戰為由泛化安全概念，不但不能解決自身安全關切，還會引發新的衝突對抗，「使世界籠罩上新的戰爭陰雲」。

中聯部網站消息，劉建超五日出席在北京舉行的第三屆萬壽國際安全研討會發表主題演講時提到，有些國家泛化安全概念、模糊安全邊界、渲染安全威脅，打地緣博弈的「小算盤」，搞封閉排他的「小圈子」，進一步激化全球安全複雜緊張態勢。

劉建超暗批美國泛化濫用安全概念，不僅無益於化解安全風險挑戰，還會讓矛盾更為尖銳突出，為國際和平穩定帶來更多不穩定因素，且損害廣大發展中國家的發展權益、降低全球發展的安全性和全球安全的可持續性，並嚴重破壞國際安全秩序。

根據中聯部發布，新加坡前外長楊榮文、美國前總統雷根特別助理班多等來自廿多個國家和國際組織的六十多名國際安全問題專家參加這場研討會。與會外賓喊話不應將安全「泛化」，要加強對話以增進互信，並以和平方式解決國際爭端。