兩岸旅遊開放緩慢 陸委會：對岸一團都沒來

經濟日報／ 記者陳湘瑾廖士鋒／綜合報導

陸委會昨（6）日表示，針對近日有網友表示參加南京藝術書展被查一事，已注意到相關訊息並在查證中。與此同時，雖然兩岸官方都強調開放旅遊的態度，不過實質上的政策進展卻不多，陸委會則指出，癥結就是「陸方一個團都沒放過來」。

陸委會昨（6）日下午舉行例行記者會，指出有旅行團成員在赴陸旅遊的途中被帶走，直到旅行團回台後幾天才被放出來，為首次看到有旅行團成員在大陸被留置的狀況。陸委會提醒，旅行團導遊或領隊若遇到上述情形，應依法通報。

陸委會副主委梁文傑指出，因中共《國家安全法》和《反間諜法》新規上路的關係，個人被留置或查察的狀況確實有增加。

針對本報記者提問，當前兩岸旅遊開放的癥結點何在，兩岸政府各自有哪些障礙需要突破？對此，梁文傑回應指出，今年3到5月，我方旅行社組團過去11萬人，預估6到8月還有2萬人，「從3月到現在，陸方一個團都沒放過來，這就是癥結」。他強調，希望兩邊繼續相向而行。

而對福州踩線團因為端午活動沒辦法來，梁文傑則指出，「希望端午節後趕快成行，不要再有其他因素，讓踩線團能夠成行」。他強調，「未來我們態度還是開放」，行政院長卓榮泰也說「就是滾動式調整」。

旅行團 梁文傑 陸委會

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