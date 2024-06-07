港媒：陸嚴管官員、國企領導出境

新冠疫情後大陸逐步恢復與世界各地人員往來，不過，港媒報導，目前包含所有公務員、國有企業、國有銀行與大學、醫院等，都被官方祭出旅行限制，有消息人士坦言，許多人灰心喪氣，甚至連嘗試申請出境都不敢。

南華早報昨天報導指出，一年來，從中央到縣，大陸各部門不斷祭出限制私人出境的新規定，覆蓋範圍更廣，對已經覆蓋的人群也進行了更嚴格的審查。報導整理數十份公開的官方規定和多個不願透露姓名的消息人士的說法，旅行限制所涵蓋的群體包括幾乎所有大陸公務員、大部分國營金融部門和國有企業的員工，以及學校與醫院的領導層。這些人會被收繳或鎖住護照，若想獨自出國旅行，必須申請，且要經過一系列複雜、不透明的審批程序。

擔任較高職位或有更多機會接觸機密資訊的人會受到更嚴格的限制。尤其是「局長」（按，司局廳）以上級別的官員，即使在退休後，也會受到永久性的更嚴格的約束。根據規定，公安和邊境管制當局會不斷更新名單的變化，以監控未經授權的出境（邊控）。

上述政策使得許多人灰心喪氣，有消息人士表示，許多人甚至連嘗試申請出境都不敢，因為理論上大多數年度的出國旅行配額是少於十天。

報導援引一位東南部省分的官員說法指出，她去年夏天申請出國參加兒子在英國牛津大學的畢業典禮，但遭拒絕，理由是「此類請求沒有批准的先例」，今年她請求前往香港探望兒子，亦遭到拒絕。

目前，許多大陸的國家附屬機構仍在擴大限制。有知情人士透露，今年春天，大陸南方一家媒體集團沒收所有記者的護照；去年十二月，浙江省溫州市規定，對副司級以上官員在退休後至少兩年內繼續實施旅遊限制；青海省西北部的芒雅縣四月承諾，確保該縣一千多名官員「零持有」海外旅行證件。