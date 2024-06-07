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台灣團客赴陸旅遊 首見遭留置

聯合報／ 記者陳湘瑾廖士鋒周湘芸／台北報導
陸委會昨天再度示警赴大陸旅遊會有風險。圖為機場候機室裡將搭乘大陸航班的乘客。本報資料照片
陸委會昨天再度示警赴大陸旅遊會有風險。圖為機場候機室裡將搭乘大陸航班的乘客。本報資料照片

兩岸旅遊開放議題持續成為焦點，陸委會副主委梁文傑昨天披露有台灣團客到大陸旅遊期間，遭到大陸方面留置數日，這也是官方首次揭露有這類情形發生。

交通部觀光署指出，旅行社已依法通報，該名旅客已經平安返回台灣。有消息指出，該名旅客目前已退休，但因為過去職業特殊，儘管現在已於其他單位任職，仍被大陸當局滯留調查。

梁文傑昨天在陸委會例行記者會上指出，最近有旅行團赴陸五天四夜遊，其中一位團客中途被帶走留置，等到旅行團回來後幾天他才被放回來，「這是第一次看到有旅行團成員被留置」。梁文傑提醒台灣赴陸旅行團領隊、導遊，發生這樣的事情時，應該依照「旅行業管理規則」第三十九條規定，在廿四小時內通報觀光署，「有類似的情形通報義務是一定要做的」。

據了解，這一事件發生在福建。而媒體追問留置原因，梁文傑說原因還在調查中，「現在沒有辦法就個別的資訊詳細透露，但是確實發生了這樣的案例」。大陸國台辦尚未就此事回應。

而針對有網友日前在社群平台發文提到自己參加南京藝術書展，卻被大陸公安翻閱其攝影書後遭帶走偵訊，被要求全身脫光檢查，公安對該名網友表示，因涉及傳播淫穢圖像，依法行政拘留廿四小時，梁文傑表示有注意到這件事，陸委會對此正在查證中。

梁文傑強調，因為中共國安法、反間諜法的關係，個人被留置或查察狀況「確實有增加」，且已不僅僅是個人自由行，還包含旅行團團客。

此外本報記者提問，目前兩岸旅遊開放的癥結點何在，兩岸政府各有哪些障礙需突破？梁文傑表示，今年三到五月，我方旅行社組團赴陸十一萬人，預估六到八月還有兩萬人，「從三月到現在，陸方一個團都沒放過來，這就是癥結」。

梁文傑希望兩岸繼續相向而行。而對福州踩線團因為端午活動沒辦法來，梁文傑指出，「希望端午節後趕快成行，不要再有其他因素，讓踩線團能夠成行」。他強調，「未來我們態度還是開放」，行政院長卓榮泰也已表示「就是滾動式調整」。

邱垂正：陸團客來 我們就開放

陸委會主委邱垂正昨晚在一場商界演講中表示，團客部份我方是對等開放立場，「只要你過來我們就開放」，他甚至強調，「你只要踩線到馬祖，我們就會積極的回應」，同時也指出會全力努力（放寬）專業交流與商務人士交流的領域。

旅行團 梁文傑 陸委會

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