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金門副縣長將出席海峽論壇 爭取小三通常態化

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門副縣長李文良今天晚間受訪時表示，他將會率隊參與海峽論壇，提出爭取小三通常態化、金酒與讓胡姓釣客儘早返家。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良今天晚間受訪時表示，他將會率隊參與海峽論壇，提出爭取小三通常態化、金酒與讓胡姓釣客儘早返家。記者蔡家蓁／攝影

海峽論壇即將於6月15日舉行，金門副縣長李文良昨晚受訪時表示，他將會帶縣府觀光處與建設處相關人員共10多人前往，他強調，兩岸關係敏感，更應該多一些交流與溝通，此行將著重爭取與金門民眾相關的民生經濟權益。

陸委會副主委梁文傑昨下午在例行記者會上透露，目前已申請送件將參加海峽論壇的地方首長，包含雲林縣與金門縣，但他強調「基本上不樂見，但中央政府也不會去阻擋」。

李文良表示，最近兩岸關係敏感，反而應該多去交流，他強調，「交流還是要交流，總不能不交流」、「去做該做的事、講該講的事」，不會違背相關的法令。

李文良提到，中央與地方政府過去參與會議是不同的，地方政府主要著重在與民眾息息相關的民生經濟等權益問題，不會去挑戰主權與中央層級問題，他說，能夠去參加比較好，有一個溝通交流的機會。

李文良透露，他目前還沒有收到陸委會准假的公文，預計13日過去，將在適當的時機，提出爭取包括小三通常態化、金酒與讓胡姓釣客儘早返家等議題。

李文 溝通 金門

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