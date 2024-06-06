邱垂正談兩岸觀光：只要踩線到馬祖，我們就會積極回應

陸委會主委邱垂正6日晚間出席一場商界的活動，發表演說時強調「我們兩岸政策真的都沒有改變」，且就旅遊交流事宜透露「你只要踩線到馬祖，我們就會積極的回應」，同時針對目前我方仍嚴格管控的兩岸專業交流、商務人士交流表態，「會全力努力」。

台灣工商企業聯合會6日晚間在台北凱撒飯店舉行理監事聯席會議暨聯誼晚宴，邱垂正受邀演講時，除了詳細分析中共政權的政治與經濟問題，就兩岸關係部分，他強調「我們兩岸政策真的都沒有改變」。

他指出蔡英文的兩岸政策「我可以倒背如流」，重申政府就是維持台海穩定和平的現狀，依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》來處理兩岸事務，「截至目前為止也是一樣」。對於蔡英文提出的「四個堅持」，「這四個堅持也是一樣」，但邱垂正表示，到了賴總統就職演說，「大陸都看到它負面的，都負面解釋，都沒有看到他比較正面」，他強調賴清德就職演說至少有四個善意。

邱垂正解讀，這些善意包含就職演說站穩中華民國憲政體制，呼籲北京正視中華民國客觀存在的事實好，「你們常說他是什麼樣的工作者，他變成守護中華民國，這個轉變是很大」。同時，「我們處理兩岸問題還是依據中華民國憲法，兩岸人民關係條例及相關法律，不會改變，還是在守護兩岸和平穩定的現狀，這個政策一貫的堅定」。此外，在對等尊嚴的原則上，還是要跟中國大陸對話交流合作，可以從旅遊跟陸生來台開始，共同追求和平繁榮的未來；而未來兩岸的願景應該是台海和平、互利互惠、共存共榮。

邱垂正表示，「我們是充滿善意的」。而邱垂正也說，「我們要靠實力才能爭取和平」，也就是所謂「四大支柱」，他更表示不管什麼黨來執政，台灣如果要屹立不搖，一定要強化台灣無可取代的戰略重要性。

而針對兩岸觀光事宜，邱垂正表示，「去年8月份我們就開放了」，只要中國大陸把客人放來，我方就立即實施。所以我們的觀光客已經去大陸，自由行始終都沒有擋過，團客部份我方則是對等開放立場，「只要你過來我們就開放」，他甚至強調，「你只要踩線到馬祖，我們就會積極的回應」，這堪稱是近期較為重要的政策表態。

就ECFA議題，邱垂正表示希望能ECFA對兩岸的經貿都有利，「我們希望他們坐下來協商，不管是在WTO、ECFA的架構我們都願意」，對於一些業者在短期之間受傷，「我想經濟部應該很快整個方案都會出來，請大家不用太過擔心」，他重申，未來兩岸還是要相向而行，兩岸經貿還是要理性正常健康的互動，「我們會從交流開始」，他透露，台商呼籲已久的兩岸的專業交流、商務人士交流「我們念茲在茲，我們會全力努力」。