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路透：陸藥廠藥明康德員工與大陸軍方科學家合作

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
路透曾報導，美國國會參議員獲情報單位通報，中國製藥公司藥明康德（WuXi AppTec）曾在未經同意下，將美國客戶的知識產權資料交給北京，因而使得美國新版《生物安全法案》的推動受到關注。  （取自澎湃新聞微博）
路透曾報導，美國國會參議員獲情報單位通報，中國製藥公司藥明康德（WuXi AppTec）曾在未經同意下，將美國客戶的知識產權資料交給北京，因而使得美國新版《生物安全法案》的推動受到關注。  （取自澎湃新聞微博）

路透報導指出，在審視公開專利記錄和科學論文後，發現因與大陸軍方有聯繫而受到美國監管的大陸藥廠藥明康德，與共軍科學家共同研發高山症治療方法。

路透指出，2018年至2023年間在美國、歐洲和中國提交的10項專利檔案中，其中藥明康德的6名員工為高山症藥物的共同發明人，6名科學家來自北京解放軍總醫院。

治療高山症是大陸軍方首要任務，共軍2022年與印度在喜馬拉雅山邊境發生衝突，當時軍隊面臨可能導致迷失方向、肺水腫和腦水腫的高山反應，造成士兵戰鬥效率降低，並可能影響戰爭結果。

藥明康德回應稱，沒有與解放軍總醫院或其他解放軍相關的實體合作，跟中國軍方也沒有「沒有特殊聯絡」。

該公司表示，員工會被列入專利文件，是因為他們曾為客戶「石家庄智康弘仁」研究高血壓治療相關的化合物，該客戶將這些化合物包含在藥明康德不知情、不涉及公司或員工的後續項目中。

大陸外交部回應路透，許多知名美國公司也與美國軍方有聯絡，並強調華盛頓應該停止過度強調國家安全概念，停止將技術和貿易問題政治化、工具化和武器化。

共和黨議員穆勒納爾（John Moolenaar）則表示，路透的調查結果進一步強調國會通過立法的緊迫性。美國眾議院監督與問責委員會此前舉行聽證會，審議新版《生物安全法案》並獲壓倒性通過，若在提交參、眾兩院院會通過後，即可交給總統拜登簽署生效。

該法案將限制美國藥廠和醫療保健公司和藥明康德、華大基因、華大智造、藥明生物等在內的中國大陸生物技術公司進行業務合作。

美國 解放軍 高山症

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