陸委會：6成以上認兩岸較過去緊張 過半支持強化反滲透

陸委會6日下午於例行記者會公布針對《反滲透法》民調指，面對中共對台統戰、滲透與介選，國人支持政府進一步強化《反滲透法》，維護國安。調查反映，民眾肯定政府推動兩岸事務，捍衛國家主權及自由民主體制，其中有5成5以上民眾認為在兩岸互動交流中「國家主權」較「經濟利益」更為重要。不過，調查也顯示，有6成6以上國人認為兩岸關係較過去更為緊張。

陸委會指出，上述調查是針對各界關切的《反滲透法》相關議題來探詢民眾看法。調查結果提到，6成5（65%）民眾認為中共對台統戰、滲透與介入選舉作為日益嚴重，8成以上（81.8%）民眾支持政府強化法制、加強反滲透作為

至於修法問題，陸委會民調表示，5成5（55.1%）民眾主張應進一步強化《反滲透法》，規範更多危害國家安全的行為。同時，有5成5以上認為在兩岸互動交流中「國家主權」（56.4%）較「經濟利益」（36.5%）重要。不過，值得注意的是，有6成6以上（66.9%）國人認為兩岸關係較過去更為緊張。

陸委會副主委梁文傑於會上稱，做《反滲透法》相關議題民調，主要是作為偵測參考，同時，也「讓國人知道現在大概的民心走向」。他強調，《反滲透法》補充現行法律的規範不足，有助於強化民主防衛機制，維繫兩岸健康有序交流。「那有補充現行法律規範的補充 我們認為還是有所必要的。」

另，陸委會重申，政府將持續依循台灣主流民意，加強相關國安法制，守護國家主權、安全、民主與自由；也呼籲對岸停止對台統戰滲透，在對等尊嚴原則下與我政府進行溝通對話，方有助於兩岸關係正向發展。