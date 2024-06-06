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陸委會調查：逾5成5支持強化「反滲透法」

中央社／ 台北6日電
陸委會。圖／聯合報系資料照片
陸委會。圖／聯合報系資料照片

陸委會今晚公布一份民調結果顯示，面對中共對台統戰、滲透與介選，超過5成5的台灣民眾支持政府進一步強化「反滲透法」，維護國家安全。

大陸委員會6日晚間發布新聞稿表示，本次調查針對各界關切的「反滲透法」相關議題探詢民眾看法。調查結果反映，民眾肯定政府穩健推動兩岸事務，捍衛國家主權及自由民主體制。

調查顯示，65%的受訪民眾認為近年中共對台統戰、滲透及介選作為越來越嚴重；81.8%的民眾支持政府持續強化法制，加強防範滲透行為。

若是聚焦「反滲透法」，55.1%的民眾認為應進一步強化「反滲透法」，規範更多危害國家安全的行為。

調查也顯示，56.4%的民眾認為在兩岸互動交流中「國家主權」較「經濟利益」重要。

陸委會強調，「反滲透法」補充現行法律的規範不足，有助於強化民主防衛機制，維繫兩岸健康有序交流。政府將持續依循台灣主流民意，加強相關國安法制，守護國家主權、安全、民主與自由。

陸委會也呼籲對岸停止對台統戰滲透，在對等尊嚴原則下與我政府進行溝通對話，方有助於兩岸關係正向發展。

本項調查是陸委會委託益普索市場研究公司，在113年5月3日至6日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1073份，信賴度為95%，抽樣誤差在正負2.99%。

反滲透法 陸委會

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